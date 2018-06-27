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"Наступник все ж буде": політолог розповів, що робитиме Путін після закінчення президентського терміну

STYLERLIFE        27.06.2018 - 17:00
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Політолог розповів, як будуть розгортатися події в РФ після 2024 року

Російський політолог Станіслав Бєлковський поділився роздумами про те, що буде робити Путін після 2024 року, коли у нього закінчується президентський термін. Про це передає "Ехо Москви".

Бєлковський припускає, що існує два можливих сценарії того, що станеться в 2024 році, після закінчення президентського терміну Путіна.

За його словами, Путін може вибрати наступника, як це було в 2008 році, коли його змінив Медведєв.

"Я схиляюся до думки, що наступник все ж буде. Жодна музика не буває вічною, скільки не міняй застарілі батарейки", - зазначив політолог

Також він назвав ймовірні критерії вибори наступника:

  • повна і щира лояльність нинішньому лідерові, підтверджена попередньою життєвою практикою; сюди ж — гарантії безпеки;
  • готовність проводити реальні реформи, на які Путін не міг і не може вирішитися через вродженого консерватизму

"Крім того, наступник не повинен бути занадто схожий на пана Путіна, щоб не було спокуси прямих порівнянь", - вважає Станіслав.

За його словами, цим критеріям відповідає Ксенія Собчак, яка може стати наступником Путіна.

Тим не менше. Політолог не виключає, що Путін не захоче віддавати владу.

"Змінюється Конституція РФ, остаточно знімається обмеження за кількістю допустимих президентських термінів поспіль. Тоді Путін легально залишається. Поки що такий план виглядає сумнівно. Адже він надмірно демонстративний, чого пан Путін ніколи не любив", - підсумував він.

Раніше російський блогер назвав методи Путіна "фашистськими".

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Теги: Владимир Путин, Россия
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