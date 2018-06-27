"Гитлеровская риторика": российский блогер назвал методы Путина "фашистскими"

Он сравнил действия Путина в 2014 году и Гитлера в 1938

Российский финансист и блогер Слава Рабинович сравнил Путина с Гитлером, а действия РФ в Крыму назвал "фашистскими". Об этом блогер сообщил в интервью изданию "Апостроф".

Он считает, что, вероятнее всего, в России было принято решение постепенно забыть о темах Крыма и Донбасса и на это есть две причины.

"Во-первых, псевдопатриотический угар от аннексии Крыма - или, как ее называют в России, "присоединения Крыма" - выветрился. Соответственно, народ накрыла суровая действительность того, что произошло за эти четыре года. Включая, естественно, экономические, финансовые и политические последствия, которые народонаселение не в состоянии понимать и анализировать в качестве элементарных причинно-следственных связей", - говорит Рабинович.

Блогер обратил внимание, что Путин использует абсолютно фашистские приемы и гитлеровскую риторику.

"Путин, используя абсолютно фашистские приемы и, можно сказать, гитлеровскую риторику примерно времен 1938 года, говорил о "Новороссии" и представлял этот план, как, видимо, в свое время Гитлер представлял свои планы по аннексии Судетской области и "защите" немецкоговорящего населения (Чехословакии), как он говорил про разделенный народ. Все, что с этим связано, - это точная калька с Гитлера", - сказал Слава.

По его словам, Путин, как и Гитлер, в своих планах провалился, ведь проект "Новороссия" для РФ был неуспешным.

"Путин нес про так называемую "Новороссию", не состоялось, ничего этого нет. Мы точно помним процесс провала этого плана - как и почему он провалился. Соответственно, это самая большая причина, по которой все это надо замылить, забросать глаза пылью", - подытожил Рабинович.

Ранее Слава Рабинович поделился размышлениями о том, что будет Россией, если Путин все же решится на полномасштабное вторжение в Украину.

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