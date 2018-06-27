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"Гітлерівська риторика": російський блогер назвав методи Путіна "фашистськими"

STYLERLIFE        27.06.2018 - 08:33
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Він порівняв дії Путіна в 2014 році і Гітлера в 1938

Російський фінансист і блогер Слава Рабінович порівняв Путіна з Гітлером, а дії РФ у Криму назвав "фашистськими". Про це блогер повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Він вважає, що, найімовірніше, у Росії було прийнято рішення поступово забути про теми Криму і Донбасу і на це є дві причини.

"По-перше, псевдопатриотический чад від анексії Криму - або, як її називають в Росії, "приєднання Криму" - вивітрився. Відповідно, народ накрила сувора дійсність того, що сталося за ці чотири роки. Включаючи, природно, економічні, фінансові та політичні наслідки, які народонаселення не в змозі розуміти і аналізувати як елементарні причинно-наслідкових зв'язків", - каже Рабінович.

Блогер звернув увагу, що Путін використовує абсолютно фашистські прийоми і гітлерівську риторику.

"Путін, використовуючи абсолютно фашистські прийоми і, можна сказати, гітлерівську риторику приблизно часів 1938 року, говорив про "Новоросію" і представляв цей план, як, мабуть, у свій час Гітлер представляв свої плани по анексії Судетської області і "захист" німецькомовне населення (Чехословаччині), як він говорив про розділений народ. Все, що з цим пов'язано, - це точна калька з Гітлера", - сказав Слава.

За його словами, Путін, як і Гітлер, у своїх планах провалився, адже проект "Новоросія" для РФ був неуспішним.

"Путін ніс про так звану "Новоросію", не відбулося, нічого цього немає. Ми точно пам'ятаємо процес провалу цього плану - як і чому він провалився. Відповідно, це найбільша причина, по якій усе це треба замилити, закидати очі пилом", - підсумував Рабінович.

Раніше Слава Рабинович поділився роздумами про те, що буде з Росією, якщо Путін все ж таки зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

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Теги: Владимир Путин, Новороссия, Крым, фашизм, фашистский режим Путина
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