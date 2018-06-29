"Світ починає сходити з розуму": Бабченко спрогнозував розвал Росії

За словами журналіста, РФ чекає неминуча криза

Росія почне розвалюватися, коли настане нафтова криза і задавлять західні санкції. Таку думку висловив в інтерв'ю "Громадському" журналіст Аркадій Бабченко.

Журналіст зазначив, що конфлікт України з РФ затягнеться надовго.

"Силовим способом Росію перемогти зараз не можна. У неї дійсно гігантська армія, одна з найпотужніших армій. Дійсно 140 мільйонів чоловік, 100 мільйонів з яких зійшли з розуму. Дійсно у них є свій вождь зі надідеєю. Його підтримує більшість, є ядерна зброя. Нафта по 80, економіка не завалилася. тобто воювати з Росією зараз неможливо і силовими методами її не зламати", - сказав він.

Відео: Аркадій Бабченко (youtube.com/Громадское)

Бабченко впевнений, що РФ почне відкочуватися назад, а це призведе до розвалу країни.

"У 21 столітті імперія не може жити за законами 19 століття. Якщо твоя країна в 21 столітті не розвивається вперед, вона не стагнує, вона відкочується назад. Росія буде неодмінно відкочуватися назад. Черговий нафтова криза неодмінно буде. Його не уникнути. І ось коли все це буде. коли нафта впаде до 20 доларів, коли санкції почнуть діяти, тоді це все освіту розвалиться ще раз", - вважає журналіст.

"Я бачу, світ починає сходити з розуму. Скрізь починають з'являтися свої величі. Росія знову бабло в Захід закачує і бабло знову перемагає добро. Тоді це все призведе до Третьої світової війни", - додав Бабченко.

Раніше політолог розповів, що робитиме Путін після закінчення президентського терміну.

Бєлковський припускає, що існує два можливих сценарії того, що станеться в 2024 році, після закінчення президентського терміну Путіна.

Хайп таксі #13 чи варто розірвати дипвідносини з Росією