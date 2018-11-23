Які землі відійдуть Україні після розвалу Росії: волонтер дав відповідь

Фото: колаж РБК-Україна

Це історично українські території, - зазначив журналіст

Відомий український військовий журналіст і волонтер Мирослав Гай, який раніше розповів, яким чином працює пропаганда Кремля, висловив думку, що після розвалу Російської Федерації Кубань та Воронезька область захочуть увійти до складу України. Про це він сказав, відповідаючи на запитання користувачів чату на сайті "Главред".

Далі, за словами офіцера резерву, заступника голови Ради військового резерву при Генштабі ЗСУ, ветерана АТО та голови благодійного фонду "Мир и Ко", наша держава передасть їх Росії в обмін на окупований в даний час Крим.

Відповідаючи на питання, чи може Україна претендувати на Кубань або Воронезьку область, Мирослав Гай дав ствердну відповідь:

"Так, може. Я впевнений, що Російська Федерація рано чи пізно розвалиться. Кубань і Воронеж будуть передані Україною Росії в обмін на Крим. Це історично українські території", - розповів журналіст.

"Я певен, що з часом, зважаючи на те, що зараз усі країни світу тяжіють до об’єднання, коли відбувається глобалізація, а останні імперії розвалюються у нас на очах, можлива ситуація, коли Кубань та Вороніж самі забажають приєднатися до України. Якщо наш приклад буде для них успішним… Я в це вірю", - наголосив він.

Скрін: glavred.info/chat

Зазначимо, що з моменту падіння комуністичного режиму в СРСР на Кубані почався процес козацького та українського національного відродження. Після початку російсько-української війни в 2014 році значна кількість сучасних кубанських козаків, піддавшись на пропаганду Кремля, вирушила воювати на українському Донбас в рядах проросійських сепаратистських бандформувань. Разом з тим, частина кубанців виступила проти агресивної політики Москви і створила віртуальне суспільство "Кубанська Народна Республіка". Деякі учасники цього руху втекли від переслідування і репресій влади до України.

Воронеж є центром українського етнічного краю Східної Слобожанщини.

Мапа (скріншот: google.com/maps)

Нагадаємо, раніше журналіст Мирослав Гай попередив українців, що зазвичай на державні свята України РФ та її маріонетки на Донбасі готують якісь провокації.

Також ми писали про те, що Мирослав Гай застерігав українців не їхати до Росії на ЧС-2018 з конкретних причин: "У нас йде війна, кожен день росіяни вбивають кількох українських солдатів і ще десяток ранять. Але справа не в цьому. Справа в тому, що ми їх теж вбиваємо. І набагато більше".

Відзначимо, що раніше про майбутній розвал Російської Федерації розповідав і журналіст Аркадій Бабченко. Також до цього закликала готуватися і відома українська письменниця Оксана Забужко. На думку волонтера, координатора проекту "Стоп терор" Насіння Кабакаева, незабаром Росію чекає розпад, але не через Чечні, а з-за окупації Криму і війни на Донбасі.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна