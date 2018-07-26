"Игра на полярных позициях": известный журналист рассказал, как работает пропаганда России

Фото: Мирослав Гай (facebook.com/stansslav.malyar)

Журналист привел яркий пример

Известный украинский военный журналист и волонтер Мирослав Гай рассказал в своем блоге в издании "Обозреватель", каким образом работает пропаганда Кремля и каковы шансы того, что она может в действительности повлияет на наше общество.

"Один из способов - это обострение разногласий. Игра на полярных позициях. В демократии разные точки зрения на проблему - это всегда хорошо…", - сообщил он.

Мирослав также добавил, что на данный момент у нас очень сложная ситуация с войной. "И вот сейчас весь мир находится в таком тяжелом положении, потому что по факту у нас идет война, чьи очертании размыты, гибридны, носят в себе составляющие разных видов конфликтов, а некоторые нюансы этой войны юридически даже еще не определены", - сказал журналист.

Он рассказал, что Россия поставила всю информационную войну на поток. Таким образом механизм плюрализма мнений трансформируется в способ обострения ситуации в обществе и новый метод ведения войны.

"Они находят проблемную точку, конфликт, где задействованы разные группы общества. Часто берется реальная проблематика, которой помогают развиться до уровня национального конфликта", - объяснил Мирослав Гай.

Общественный деятель на примере разобрал этот метод, взяв пример с фейковым видео, которое на днях активно распространялось по сети, где якобы спецназовцы СБУ штурмуют базу добровольцев.

"Видео публиковалось исключительно на российских ресурсах и в социальных сетях. Попытка влияния оказалась неудачной, потому что между добровольцами и ВСУ нет серьезных разногласий, кроме некоторых неудачных высказываний ряда одиозных личностей", - сказал он.

И добавил: "В общем. РФ провела очень удачную поначалу операцию, но поспешили, не дали блюду дозреть и слишком рано сделали видео-вброс, когда еще конфликт не успел перейти в физическое противостояние. И это только одна из многих попыток. Другие могут быть удачнее - это зависит от всех нас".

Напомним, журналист объяснил план Кремля на постсоветские страны.

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