"Гра на полярних позиціях": відомий журналіст розповів, як працює пропаганда Росії

Фото: Мирослав Гай (facebook.com/stansslav.malyar)

Журналіст навів яскравий приклад

Відомий український військовий журналіст і волонтер Мирослав Гай розповів у своєму блозі у виданні "Обозреватель", яким чином працює пропаганда Кремля і які шанси того, що вона може в дійсності вплинути на наше суспільство.

"Один із способів - це загострення розбіжностей. Гра на полярних позиціях. В демократії різні точки зору на проблему - це завжди добре...", - повідомив він.

Мирослав також додав, що на даний момент у нас дуже складна ситуація з війною. "І ось зараз весь світ знаходиться в такому важкому становищі, тому що за фактом у нас йде війна, чиї контурі розмиті, гібридні, носять в собі складові різних видів конфліктів, а деякі нюанси цієї війни юридично навіть ще не визначені", - сказав журналіст .

Він розповів, що Росія поставила всю інформаційну війну на потік. Таким чином механізм плюралізму думок трансформується у спосіб загострення ситуації в суспільстві і новий метод ведення війни.

"Вони знаходять проблемну точку, конфлікт, де задіяні різні групи суспільства. Часто береться реальна проблематика, якій допомагають розвинутися до рівня національного конфлікту", - пояснив Мирослав Гай.

Громадський діяч на прикладі розібрав цей метод, взявши приклад з фейковим відео, яке днями активно поширювалося по мережі, де нібито спецназівці СБУ штурмують базу добровольців.

"Відео публікувалося виключно на російських ресурсах і в соціальних мережах. Спроба впливу виявилася невдалою, тому що між добровольцями і ВСУ немає серйозних розбіжностей, крім деяких невдалих висловлювань низки одіозних особистостей", - сказав він.

І додав: "У загальному. РФ провела дуже вдалу спочатку операцію, але поспішили, не дали страві дозріти і занадто рано зробили відео-вброс, коли конфлікт ще не встиг перейти у фізичне протистояння. І це тільки одна з багатьох спроб. Інші можуть бути вдаліше - це залежить від усіх нас".

Нагадаємо, журналіст пояснив план Кремля на пострадянські країни.

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