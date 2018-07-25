"Аматоры!" В сети распространили фейковое видео штурма СБУ базы добровольцев

Скриншот видео (youtube.com/Павло Пабло)

В СБУ дали опровержение

Российские СМИ распространили видео, на котором якобы спецназовцы Службы безопасности Украины штурмуют базы добровольцев на Донбассе. Оно появилось в Youtube на канале Павел Пабло под названием "Роззброєння".

На видеозаписи видно, как люди в камуфляжах с надписями "СБУ" посреди леса штурмуют стену, покрытую камуфляжной сеткой.

"Не стрелять! Сейчас командиры договорятся, иначе всех вас здесь положим! Е**ные бандеровцы, б**ть!"- прокричали участники фейкового видео.

Видео: фейковый штурм СБУ (youtube.com/Павло Пабло)

В СБУ опровергли видео, сообщив, что это фейк.

"Перед тем как снимать или распространять фейковые "хвильмы" о СБУ - посмотрите на настоящую форму бойцов. Аматоры!" – написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь службы Елена Гитлянская.

К публикации она также приложила фото сотрудников СБУ в правильной форме.

Скриншот поста (facebook.com/giolena11)

На странице в соцсети Twitter "Милитарного портала" назвали три основных признака того, почему ролик является фейком, приложив три фотодоказательства с подписями: "В 2018 году СБУ использует новые патчи СБУ, на видео устаревшие", "Слева персонаж целится в своего, который осматривает "правосека", "В СБУ бы положили на землю задержанного".

Пост: разбор фейкового видео (twitter.com/mil_in_ua)

Напомним, украинские защитники рассказали забавную историю о том, как они измываются над пророссийскими боевиками на Донбассе.

Также мы писали о том, что в сети выявили очередной фейк, который уже активно распространился среди украинских пользователей интернета. На видео якобы показаны кадры ужасного и разрушительного паводка в Карпатах. На самом деле видео снято в России.

Ранее боевики "ЛНР" отличились очередным фейком.

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