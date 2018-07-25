"Аматори!" У мережі поширили фейковое відео штурму СБУ бази добровольців

В СБУ дали спростування
Російські ЗМІ поширили відео, на якому нібито спецназівці Служби безпеки України штурмують бази добровольців на Донбасі. Воно з'явилося в Youtube на каналі Павло Пабло під назвою "Роззброєння".
На відеозаписі видно, як люди у камуфляжах з написами "СБУ" посеред лісу штурмують стіну, вкриту камуфляжною сіткою.
"Не стріляти! Зараз командири домовляться, інакше всіх вас тут покладемо! Й**ні бандерівці, б**ть!"- прокричали учасники фейкового відео.
Відео: фейковий штурм СБУ (youtube.com/Павло Пабло)
У СБУ спростували відео, повідомивши, що це фейк.
"Перед тим як знімати або поширювати фейкові "хвільми" про СБУ - подивіться на справжню форму бійців. Аматори!" – написала на своїй сторінці в Facebook прес-секретар служби Олена Гітлянська.
До публікації вона також додала фото співробітників СБУ в правильній формі.
Скріншот поста (facebook.com/giolena11)
На сторінці в соцмережі Twitter "Мілітарного порталу" назвали три основних ознаки того, чому ролик є фейком, приклавши три фотодокази з підписами: "У 2018 році СБУ використовує нові патчі СБУ, на відео застарілі", "Ліворуч персонаж цілиться в свого, який оглядає "правосека", "В СБУ б поклали на землю затриманого".
Відео з СБУ, яке штурмує базу "Правого Сектора" - фейк.— Мілітарний портал (@mil_in_ua) 24 липня 2018 р.
(Видео: https://t.co/yAwTcz6gpH
Редакція https://t.co/RWG7wh9fDs вивчила деталі ролика і вікрилу постановку: pic.twitter.com/b9RPypq4gI
Пост: розбір фейкового відео (twitter.com/mil_in_ua)
Нагадаємо, українські захисники розповіли забавну історію про те, як вони знущаються над проросійськими бойовиками на Донбасі.
Також ми писали про те, що в мережі виявили черговий фейк, який вже активно поширився серед українських користувачів інтернету. На відео нібито показані кадри жахливого і руйнівного паводку в Карпатах. Насправді відео знято в Росії.
Раніше бойовики "ЛНР" відзначилися черговим фейком.
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