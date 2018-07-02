Осторожно, фейк: видео селевого потока в РФ показали, как кадры паводка в Карпатах

События в России трехлетней давности показали, как недавний случай в украинских Карпатах
В сети выявили очередной фейк, который уже активно распространился среди украинских пользователей интернета.
Так, видео, на котором якобы показаны кадры ужасного и разрушительного паводка в Карпатах, на самом деле снято в России.
На ролике видно как селевой поток течет посреди улицы и несет все за собой, даже машины. Действительно, здесь изображены реальные события, но совсем не в Карпатах, а в российской Карачаево-Черкесии в 2015 году. Там произошел разрушительный паводок, даже был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Видео: После наводнения в Карачаево-Черкесии объявлен режим ЧС (youtube.com/News24Russia)
Ролик посмотрело более миллиона пользователей, еще 50 тысяч репостнули его на свои страницы.
Скриншот: facebook.com/dar.yuriy
Таким образом видим, что на самом деле манипулировать общественным мнением и распространять в сети совершенно ложную информацию очень легко.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области паводок подтопил 190 домов.
Люди тонут молча