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Осторожно, фейк: видео селевого потока в РФ показали, как кадры паводка в Карпатах

STYLERКурьезы        02.07.2018 - 23:11
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

События в России трехлетней давности показали, как недавний случай в украинских Карпатах

В сети выявили очередной фейк, который уже активно распространился среди украинских пользователей интернета.

Так, видео, на котором якобы показаны кадры ужасного и разрушительного паводка в Карпатах, на самом деле снято в России.

На ролике видно как селевой поток течет посреди улицы и несет все за собой, даже машины. Действительно, здесь изображены реальные события, но совсем не в Карпатах, а в российской Карачаево-Черкесии в 2015 году. Там произошел разрушительный паводок, даже был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Видео: После наводнения в Карачаево-Черкесии объявлен режим ЧС (youtube.com/News24Russia)

Ролик посмотрело более миллиона пользователей, еще 50 тысяч репостнули его на свои страницы.

Скриншот: facebook.com/dar.yuriy

Таким образом видим, что на самом деле манипулировать общественным мнением и распространять в сети совершенно ложную информацию очень легко.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области паводок подтопил 190 домов.

Люди тонут молча

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Теги: фейк, потоп
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