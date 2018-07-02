Обережно, фейк: відео селевого потоку в РФ видають за кадри паводку в Карпатах

Події в Росіїї трирічної давнини видали за недавній випадок в українських Карпатах

В мережі виявили черговий фейк, який вже активно поширився серед українських користувачів інтернету.

Так, відео, на якому нібито показані кадри жахливого і руйнівного паводку в Карпатах, насправді знято в Росії.

На ролику видно як селевий потік тече посеред вулиці і несе все за собою, навіть машини. Дійсно, тут зображені реальні події, але зовсім не в Карпатах, а в російській Карачаєво-Черкесії у 2015 році. Там стався руйнівний паводок, навіть було оголошено режим надзвичайної ситуації.

Відео: Після повені в Карачаєво-Черкесії оголошено режим НС (youtube.com/News24Russia)

Ролик подивилося понад мільйон користувачів, ще 50 тисяч репостнули його на свої сторінки.

Скріншот: facebook.com/dar.yuriy

Таким чином бачимо, що насправді маніпулювати громадською думкою і поширювати в мережі абсолютно неправдиву інформацію є дуже легко.

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