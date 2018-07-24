"Быть Бабой-ягой, которая всегда против": журналист объяснил план Кремля на постсоветские страны

Коллаж РБК-Украина

Казарин уверен, что в РФ боятся того, что переехавшие в другие страны россияне не будут отстаивать интересы родины

Кремль давит на россиян и оппозицию, чтобы спекулировать на теме "гонимых и отверженных". Такое мнение относительно плана РФ на постсоветские страны выразил украинский журналист Павел Казарин в видеоблоге для "Радио Свобода".

"Для того, чтобы затем спекулировать на теме "гонимых и отверженных". Не учить язык, не учить историю, быть Бабой-ягой, которая всегда против – вот тот нехитрый набор, который Кремль спускал подконтрольным партиям. В итоге, все пророссийские партии оказывались в роли пятой колонны. А если кто-то пытался предлагать альтернативу – с ним начинала воевать сама Москва. Только этот подход работает лишь со стариками. Молодые будут делать свой собственный выбор, и выбор новой идентичности, вероятно, будет сопряжен с утратой старой", - сказал он.

Видео: Павел Казарин (facebook.com/krymrealii)

Журналист отметил, что Кремль опасается того, что переехавшие в другие страны россияне не будут отстаивать интересы Москвы.

"Русским вне России Москва отводит единственную роль – быть поводом для вторжения в чужие дела. Для этого Кремлю нужно не допустить интеграции русских в те страны, в которых им выпало жить после 91-го года. Любая идея, что русские могут жить интересами своих новых столиц, вызывает в Москве ужас. Потому что это приведет к утрате контроля", - добавил Казарин.

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