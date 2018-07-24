"Бути Бабою-Ягою, яка завжди проти": журналіст пояснив план Кремля на пострадянські країни

Колаж РБК-Україна

Казарін впевнений, що в РФ бояться того, що росіяни, які переїхали в інші країни, не будуть відстоювати інтереси батьківщини

Кремль тисне на росіян і опозицію, щоб спекулювати на темі "гнаних і знедолених". Таку думку щодо плану РФ на пострадянські країни висловив український журналіст Павло Казарін в відеоблозі для "Радіо Свобода".

"Для того, щоб потім спекулювати на темі "гнаних і знедолених". Не вчити мову, не вчити історію, бути Бабою-Ягою, яка завжди проти - ось той нехитрий набір, який Кремль спускав підконтрольним партіям. У підсумку, все проросійські партії виявлялися в ролі п'ятої колони. А якщо хтось намагався пропонувати альтернативу - з ним починала воювати сама Москва. Тільки цей підхід працює лише зі старими. Молоді будуть робити свій власний вибір, і вибір нової ідентичності, ймовірно, буде пов'язаний з втратою старої", - сказав він.

Відео: Павло Казарін (facebook.com/krymrealii)

Журналіст зазначив, що Кремль побоюється того, що росіяни, які переїхали в інші країни, не будуть відстоювати інтереси Москви.

"Російським поза Росією Москва відводить єдину роль - бути приводом для вторгнення в чужі справи. Для цього Кремлю потрібно не допустити інтеграції росіян в ті країни, в яких їм випало жити після 91-го року. Будь-яка ідея, що росіяни можуть жити інтересами своїх нових столиць, викликає в Москві жах. Тому що це призведе до втрати контролю", - додав Казарін.

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