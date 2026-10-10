UA / RU
rbc.ua
Последние новости
18:01 Вкусно
Теплый салат из тыквы и печени: пошаговый рецепт с апельсиновой заправкой
17:03 Люди
Приходько резко раскритиковала новый музыкальный стиль Поляковой: "Оля, не обижайся"
16:23 Полезное
Комнатные растения в октябре: когда нужна пересадка, а когда достаточно заменить почву
15:58 Люди
Норвежский блогер поддержал Украину танцем под Jerry Heil на границе с Россией: реакция певицы
15:13 Полезное
Как выбрать лук для супа, салата и жарки: отличия желтого, белого и красного
14:31 Люди
От Бориса Апреля до Zi Faámelu: выпускница "Фабрики зірок" вышла на связь из-за границы (видео)
13:58 Люди
Цыбульская высказалась о дуэтах с российскими артистами на "Фабриці" и связи Бодянского с Киркоровым
13:16 Полезное
Почему после стирки остаются белые и жирные пятна: объяснения и советы от Samsung и Whirlpool
12:31 Гороскопы
Какие знаки Зодиака привыкли жить красиво: Козерог, Скорпион или Дева
11:45 Люди
Блогерша Скальницкая показала признание экс-супруга и объяснила, почему не хочет его сажать (видео)
Все новости
Главная Вкусно Теплый салат из тыквы и печени: пошаговый рецепт с апельсиновой заправкой
Вкусно 10 октября 2026 · 18:01
Add as a preferred source on Google

Теплый салат из тыквы и печени: пошаговый рецепт с апельсиновой заправкой

Сладкая тыква и пикантный соус могут неожиданно изменить вкус привычной печени
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Теплый салат из тыквы и печени: пошаговый рецепт с апельсиновой заправкой

Осенний салат с тыквой и печенью (фото: Styler)

Теплый салат с тыквой станет интересным вариантом для обеда или ужина, когда хочется чего-нибудь сытного, но необычного. Готовится он из доступных продуктов и не нуждается в сложных кулинарных навыках.

Styler со ссылкой на видео в Instagram кулинарной блогерши Анастасии Царловой рассказывает, как приготовить это блюдо.

Что понадобится

Ингредиенты на 1-2 порции:

  • куриная печень - 200-300 г
  • тыква - 200 г
  • листья салата или другая зелень - 60-80 г
  • растительное масло - 1-1,5 ст. л.
  • мука - 1-2 ст. л. (по желанию, для обжарки печени)
  • соль - по вкусу
  • итальянские травы или другие любимые специи - 0,5-1 ч. л.

Для апельсинового соуса:

  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. меда
  • 0,5 ст. л. горчицы в зернах
  • 0,5 ст. л. американской горчицы
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • сок половины апельсина.

Как приготовить теплый салат

1. Сначала подготовьте печень

Хорошо промойте ее и при необходимости очистите от лишних пленок. Есть два способа приготовления: печень можно обжарить на разогретой сковороде или запечь.

Если вы выбираете жарку, обсушите печень, по желанию обваляйте кусочки в небольшом количестве муки и выложите на горячую сковородку. Обжаривайте, периодически переворачивая. В конце посолите и добавьте специи по вкусу.

Для более легкого варианта печень можно просто посолить, приправить и запечь. Важно, чтобы внутри она была полностью приготовлена.

2. Далее подготовьте тыкву

Нарежьте его слайсами или небольшими кусочками. Добавьте немного растительного масла, соль и травы. Перемешайте и отправьте тыкву в разогретую духовку. Запекайте до мягкости и легкой румяной корочки.

3. Пока готовятся основные ингредиенты, сделайте соус

В небольшой миске смешайте растительное масло, мед, горчицу в зернах, американскую горчицу и соевый соус. Выжмите сок из половины апельсина и добавьте его к смеси. Тщательно перемешайте, чтобы все компоненты соединились.

4. Теперь можно собирать салат

На тарелку выложите свежие листья салата. Полите его частью апельсинового соуса, а сверху добавьте теплую готовую печень и запеченную тыкву.

По желанию перед подачей салата можно еще раз полить соусом. Подавать блюдо лучше сразу, пока печень и тыква остаются теплыми, а зелень - свежей и хрустящей.

Такой салат не нуждается в сложных ингредиентах или длительном приготовлении, но благодаря сочетанию теплых и свежих компонентов выглядит как полноценное ресторанное блюдо. А апельсиново-горчичный соус придает знакомым продуктам яркий вкус.

В чем польза куриной печени

По данным Управления диетических добавок ODS (Office of Dietary Supplements) Национальных институтов здоровья США, куриная печень - питательный продукт, содержащий не только белок, но и ряд важных микронутриентов. В частности, печень является источником витамина B12, железа и витамина A.

Витамин B12 необходим для нормального функционирования нервной системы, образования эритроцитов и синтеза ДНК. Поэтому продукты животного происхождения, в частности печень, могут быть важной частью рациона как источник этого витамина.

Железо входит в состав гемоглобина - белка эритроцитов, переносящего кислород от легких к тканям. Также этот минерал участвует в работе мышц и других важных процессах в организме.

Витамин A в готовой форме содержится в частности в органных продуктах. Он важен для нормального зрения, работы иммунной системы, роста и развития клеток.

В то же время печень не следует воспринимать как продукт, который нужно есть каждый день: она очень богата витамином A, а чрезмерное его потребление может быть вредным. Поэтому лучше всего включать печень в разнообразный и сбалансированный рацион, а не делать ее единственным источником необходимых нутриентов.

Раньше мы рассказывали рецепт тыквенного чизкейка с крем-сыром.

Также Styler писал, как приготовить тыквенные ленивые вареники.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Чаевые, отказ от "Червоної рути" и конфликты: интервью с уличным музыкантом со Львова Люди Чаевые, отказ от "Червоної рути" и конфликты: интервью с уличным музыкантом со Львова
Ориониды 2026: какие давние запреты связывали с падающими звездами
Ориониды 2026: какие давние запреты связывали с падающими звездами Гороскопы
Что означает "пурпурный дождь", о котором пел Принс: история и содержание хита Purple Rain
Что означает "пурпурный дождь", о котором пел Принс: история и содержание хита Purple Rain Тренды
Больше интересного
Где можно ставить генератор и за что могут оштрафовать в 2026 году: правила безопасности и законы Где можно ставить генератор и за что могут оштрафовать в 2026 году: правила безопасности и законы Юлія Люшньова · 10 октября 2026, 06:23
Ветровка в стиле 80-х и оперное пальто: стилистка Марковская назвала вещи, которые прибавляют возраст Ветровка в стиле 80-х и оперное пальто: стилистка Марковская назвала вещи, которые прибавляют возраст Катерина Собкова · 10 октября 2026, 09:35
Китайский гороскоп на 10 октября: астролог Споллен назвала знаки, которые разбогатеют Китайский гороскоп на 10 октября: астролог Споллен назвала знаки, которые разбогатеют Катерина Собкова · 09 октября 2026, 20:05
Приходько резко раскритиковала новый музыкальный стиль Поляковой: "Оля, не обижайся" Приходько резко раскритиковала новый музыкальный стиль Поляковой: "Оля, не обижайся" Наталия Крижановская · 10 октября 2026, 17:03