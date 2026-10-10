Теплий салат з гарбуза та печінки: покроковий рецепт з апельсиновою заправкою

Теплий салат з гарбузом стане цікавим варіантом для обіду або вечері, коли хочеться чогось ситного, але незвичного. Готується він із доступних продуктів і не потребує складних кулінарних навичок.

Styler з посиланням на відео в Instagram кулінарної блогерки Анастасії Царлової розповідає, як приготувати цю страву.

Що знадобиться

Інгредієнти на 1-2 порції:

куряча печінка - 200-300 г

гарбуз - 200 г

листя салату або інша зелень - 60-80 г

рослинна олія - 1-1,5 ст. л.

борошно - 1-2 ст. л. (за бажанням, для обсмажування печінки)

сіль - за смаком

італійські трави або інші улюблені спеції - 0,5-1 ч. л.

Для апельсинового соусу:

2 ст. л. рослинної олії

1 ст. л. меду

0,5 ст. л. гірчиці в зернах

0,5 ст. л. американської гірчиці

1 ст. л. соєвого соусу

сік половини апельсина.

Як приготувати теплий салат

1. Спочатку підготуйте печінку

Добре промийте її та за потреби очистіть від зайвих плівок. Є два способи приготування: печінку можна обсмажити на розігрітій сковороді або запекти.

Якщо обираєте смаження, обсушіть печінку, за бажанням обваляйте шматочки в невеликій кількості борошна та викладіть на гарячу сковорідку. Обсмажуйте, періодично перевертаючи. Наприкінці посоліть і додайте спеції до смаку.

Для більш легкого варіанту печінку можна просто посолити, приправити та запекти до готовності. Важливо, щоб усередині вона була повністю приготовленою.

2. Далі підготуйте гарбуз

Наріжте його слайсами або невеликими шматочками. Додайте трохи рослинної олії, сіль та італійські трави. Перемішайте й відправте гарбуз у розігріту духовку. Запікайте до м'якості та легкої рум'яної скоринки.

3. Поки готуються основні інгредієнти, зробіть соус

У невеликій мисці змішайте рослинну олію, мед, гірчицю в зернах, американську гірчицю та соєвий соус. Вичавіть сік із половини апельсина й додайте його до суміші. Ретельно перемішайте, щоб усі компоненти об'єдналися.

4. Тепер можна збирати салат

На тарілку викладіть свіже листя салату. Полийте його частиною апельсинового соусу, а зверху додайте теплу готову печінку та запечений гарбуз.

За бажанням перед подачею салат можна ще раз полити соусом. Подавати страву краще одразу, поки печінка та гарбуз залишаються теплими, а зелень - свіжою та хрусткою.

Такий салат не потребує складних інгредієнтів або тривалого приготування, але завдяки поєднанню теплих і свіжих компонентів має вигляд повноцінної ресторанної страви. А апельсиново-гірчичний соус додає знайомим продуктам яскравого смаку.

У чому користь курячої печінки

За даними Управління дієтичних добавок ODS (Office of Dietary Supplements) Національних інститутів здоров’я США, куряча печінка - поживний продукт, який містить не лише білок, а й низку важливих мікронутрієнтів. Зокрема, печінка є джерелом вітаміну B12, заліза та вітаміну A.

Вітамін B12 необхідний для нормального функціонування нервової системи, утворення еритроцитів і синтезу ДНК. Саме тому продукти тваринного походження, зокрема печінка, можуть бути важливою частиною раціону як джерело цього вітаміну.

Залізо входить до складу гемоглобіну - білка еритроцитів, який переносить кисень від легень до тканин. Також цей мінерал бере участь у роботі м'язів та інших важливих процесах в організмі.

Вітамін A у готовій формі міститься, зокрема, в органних продуктах. Він важливий для нормального зору, роботи імунної системи, росту та розвитку клітин.

Водночас печінку не варто сприймати як продукт, який потрібно їсти щодня: вона дуже багата на вітамін A, а надмірне його споживання може бути шкідливим. Тож найкраще включати печінку до різноманітного та збалансованого раціону, а не робити її єдиним джерелом необхідних нутрієнтів.