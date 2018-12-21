У РФ казаки заснували свою церкву: чекають на томос від Варфоломія

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Всеказачий громадський центр знаходиться у жорсткій опозиції до РПЦ та чинної російської влади

В Російській Федерації об'єднання нереєстрових казачих організацій "Всеказачий громадський центр" вирішило відродити свою Казацьку апостольську православну церкву, незалежну від РПЦ. Відповідне оголошення було зроблено на установчому з'їзді КПАЦ у Москві, передає "НГ релігії".

Зазначається, що автокефалію для своєї церкви козаки хочуть отримати за прикладом України, звернувшись до Вселенського патріарха Варфоломія.

Як заявив суддя ВОЦ Кирило Козубський, основним населенням України є етнічні козаки, а Першоієрархом Української автокефальної церкви був племінник Симона Петлюри Мстислав Скрипник. Також він зазначив, що казацька церква "не втручається в українські церковні справи", а процес відродження КПАЦ стартував на території РФ, де церковна ситуація "не симетрична українській".

В даний час у КПАЦ немає свого храму і казаки планують спорудити наразі хоча б каплицю в Подольську. Також вони зазначили, що планують провести першу казацьку літургію у переддень Різдва - ввечері 6 січня 2019 року.

Козубський наголосив, що Всеказачий громадський центр знаходиться в жорсткій опозиції до РПЦ та Кремля.

"Ми підтримуємо Константинопольський патріархат у його вирішенні розірвати спілкування з Москвою", - зазначив він.

Додамо, що серед російського політикуму казаків в цьому плані підтримав опозиціонер В'ячеслав Мальцев та деякі націоналісти. Козаки заявили, що готові укласти альянс з будь-якою політсилою, яка виступить за визнання їх прав.

Зауважується, що духовенство для КПАЦ обиратимуть з членів місцевих організацій ВОЦ. По відношенню до парафіян КПАЦ не має наміру вживати вираз "раби Божі", бо "козаки ніколи не були рабами нікому". Священнослужителі можуть носити разом з рясою козачі папахи і кашкети. Розлучення у кліриків не засуджуються.

Також варто відзначити, що ще у 2014 році питання про формування нової Помісної Церкви для російського козацтва вже піднімалося. Цією ініціативою займався невизнаний в православному світі "митрополит Крутицький і Можайський" Стефан (Ліницький) з Союзу Казачих Військ Росії і Єнісейського Казачого Війська.

Як повідомлялося раніше, український митрополит Симеон (Шостацький) розповів про потік жовчі з боку священнослужителів, які накинулися на нього з-за того, що він перейшов з Московського патріархату в Православну церкву України.

Також ми писали про те, що митрополит Семион зазначив, що Московському патріархату в Україні було доручено прибрати всіх "націоналістів" ще до об'єднавчого Собору.

Нагадаємо, нещодавно відомий український військовий журналіст і волонтер Мирослав Гай висловив думку, що після розвалу Російської Федерації Кубань і Воронезька область захочуть увійти до складу України.

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Відео: РБК-Україна