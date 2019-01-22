"Танки стояли б на Кубані": український дипломат спричинив скандал на РосТВ

Відео: YouTube / 60 хвилин

В ефірі російського пропагандистського ток-шоу гість програми, член громадської ради при Мининформполитики України Вадим Трюхан налякав ведучих фразою про українські танки на Кубані та в Ростові-на-Дону. Відповідне відео з передачі "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" опубліковано на YouTube.

Так, на тлі обговорення теми виборів президента України 31 березня, ведуча Ольга Скабєєва завела улюблену пісню про націоналістів, які нібито контролирують владу.

Трюхан зауважив, що рівень підтримки націоналістів населенням у різних країнах часто є наслідком наявності серйозних зовнішніх загроз.

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"Проти України розв'язана серйозна кампанія і агресія. Люди не почувають себе в безпеці, перебувають у тривозі. Вони звертаються до кандидатів, які обіцяють прості рішення важких проблем. І хто винен у цьому? Не тільки ж українці винні в тому, що вони підтримують націоналістів. Це пряма вина Росії. Це ваші "досягнення"", - заявив він.

Скабєєва продовжувала гнути свою гіпотезу, ніби в Україні всі бояться націоналістів, проте ті захопили владу. До слова, пропагандистка явно забула, як президент РФ Путін восени 2014-го називав себе найбільшим націоналістом.

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Спростовуючи слова ведучої Трюхан зазначив, що в іншому випадку українські війська вже зайняли частину території РФ. Даний приклад й викликав бурні емоції в студії.

"Якщо б були в Україні при владі націоналісти, то українські танки вже стояли на Кубані, в Ростові й так далі. Повірте мені", - сказав дипломат.

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Після цієї фрази другий ведучий Євген Попов накинувся на гостя зі звинуваченнями про "дурниці, які ви несете на федеральному телебаченні".

Скабєєва в свою чергу запропонувала спробувати здійснити це. Тоді, за її словами, "швидко закінчиться російсько-українська війна".

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Як повідомлялося, раніше російські ведучі на пропагандистському телеканалі "Росія 1" після введення в низці областей України воєнного стану заявили, що в наших магазинах чомусь "офіційно" пропала сіль.

Також ми писали про те, що в жовтні минулого року українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи у відповідь на питання ведучої на Ростб Ольги Скабєєвої виконала Гімн України, у тексті якого тій здалося "Смерть ворогам, смерть Росії".

Нагадаємо, що тему Кубані для Кремля іноді порівнюють з "червоною ганчіркою для бика". Справа в тому, що з моменту падіння комуністичного режиму в СРСР там почався процес козацького та українського національного відродження.

Після початку російсько-української війни в 2014 році значна кількість сучасних кубанських козаків, піддавшись на пропаганду Кремля, вирушила воювати на українському Донбасі в лавах проросійських сепаратистських бандформувань. Разом з тим, частина кубанців виступила проти агресивної політики Москви і створила віртуальне суспільство "Кубанська Народна Республіка". Деякі учасники цього руху втекли від переслідування і репресій влади до України.

Нещодавно у РФ об'єднання нереєстрових козачих організацій "Всекозачий громадський центр" вирішило відродити свою Козацьку православну апостольську церкву, незалежну від РПЦ. Автокефалію для своєї церкви козаки хочуть отримати за прикладом України, звернувшись до Вселенського патріарха Варфоломія.

Додамо, що не так давно відомий український військовий журналіст і волонтер Мирослав Гай висловив думку, що після розвалу РФ Кубань і Воронезька область захочуть увійти до складу України.