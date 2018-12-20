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"Освящают российские ракеты": журналист потроллил Патриарха Кирилла

STYLERЖизнь    20.12.2018 - 22:16

Видео: YouTube/Роман Цимбалюк

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк высмеял присутствие Патриарха Кирилла на заседании Министерства обороны России. В своем YouTube-блоге журналист отметил, что присутствие российского священнослужителя на таких мероприятиях в России является серьезным аргументом для создания в Украине автокефальной православной церкви, пишет OBOZREVATEL.

Цимбалюк рассказал, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил заседание коллегии Минобороны России, где общался с генералами армии РФ.

"На встречу с генералами пришел патриарх Кирилл. Тот самый, священники которого благословляют российское воинство на войну, в том числе с нами. И мне кажется, присутствие российского священнослужителя №1 на встрече с военными — это один из аргументов в пользу создания украинской независимой поместной православной церкви", - отметил журналист.

Он отмечает, что таким образом Патриарх Кирилл одобряет поступки российских военных в других странах, где они уничтожают мирное население и оккупируют чужие территории, в том числе и в Украине.

Цимбалюк высмеял такое внимание к военным заседаниям со стороны священнослужителей и отметил, что российским ракетам не помогает даже освящение, так как они регулярно падают.

"А то как-то странно получается, когда российские священники в оккупированном Крыму освящают российские ракеты, которые полетят или потенциально могут полететь в наши города и ударить по нашим военным. Радует только, что они не всегда качественно работают и часто после освящения российской святой водой падают", - резюмировал журналист.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети отреагировали на переименование УПЦ МП.

А также рассказывали о том, что священник рассказал, как Единая церковь планирует делить прихожан с УПЦ МП.

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