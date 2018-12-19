Священник рассказал, как Единая церковь планирует делить прихожан с УПЦ МП

Коллаж РБК-Украина

Андрей Гуль утверждает, что данный вопрос будет решать община

После создания поместной православной церкви, которое прокомментировал Филарет, перед приходами Московского патриархата возникает вопрос перехода в новую юрисдикцию. Священник Киевского патриархата Андрей Гуль сообщил, что в выборе между церквями решающее слово будет у прихожан, передает ObozTV.

"Если священник не захочет – он один не решает, он является частью общины. Этот механизм проговаривался. Было принято решение, что если 2/3 согласны переходить под другую юрисдикцию, то этот переход состоится. Если есть 50/50, то переход не происходит", – говорит священнослужитель.

Гуль утверждает, что у людей должен быть доступ к свободному выбору и важно дождаться, когда они его сделают сами. Поскольку, если торопиться и принуждать, то все разрушится.

"Мы долго терпели и еще немного потерпим, чтобы люди сами к этому пришли. Если кого-то заставлять – никакой пользы не будет, если силой создавать – потом разрушится", - утверждает Гуль.

Напомним, что митрополит Симеон (Шостацкий), который рассказал об угрозах от УПЦ МП, сообщил, что в 2014 году церковь Московского патриархата в Украине финансово поощряла священников во время выборов президента.

Ранее сообщалось, что объединительный собора украинских церквей избрал митрополита Епифания предстоятелем Православной церкви Украины. За Епифания во втором туре проголосовало большинство архиереев, которые участвовали в Объединительном соборе.

Мы писали, что "Квартал 95" пошутил о назначении Епифания предстоятелем ПЦУ. Ролик опубликован на YouTube-канале артистов