Не только деньгами: чем подкупали священников УПЦ МП на выборах

Коллаж РБК-Украина

Митрополит Симеон утверждает, что священнослужителям предлагали должность и деньги

Епископ Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Симеон (Шостацкий), который рассказал об угрозах от УПЦ МП, сообщил, что в 2014 году церковь Московского патриархата в Украине финансово поощряла священников во время выборов президента. Об этом священнослужитель рассказал в интервью theБабелю.

Шостацкий утверждает, что в 2014 году, когда избирали президента, церковь Московского патриархата предлагала священнослужителям продвижение по карьерной лестнице и финансовую поддержку в случае, если они проголосуют за нужных людей.

"Должность, епархия и деньги - это обещали тем, кто отдавал голоса за определенных лиц", - отметил епископ Православной церкви Украины.

Возможно, когда священнослужители решали вопрос об участии в Объединительном соборе, произошла подобная ситуация. Однако Симеон сказал, что не обладает подобными сведениями.

Напомним, что Филарет впервые прокомментировал создание единой поместной церкви. После совместной молитвы с президентом Петром Порошенко в тернопольской Надставной церкви патриарх Филарет поздравил верующих с признанием Украинской православной автокефальной церкви, а также отметил, что создание украинской церкви имеет чрезвычайное, эпохальное значение.

Ранее сообщалось, что объединительный собора украинских церквей избрал митрополита Епифания предстоятелем Православной церкви Украины. За Епифания во втором туре проголосовало большинство архиереев, которые участвовали в Объединительном соборе.

Мы писали, что "Квартал 95" пошутил о назначении Епифания предстоятелем ПЦУ. Ролик опубликован на YouTube-канале артистов