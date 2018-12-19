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Не тільки грошима: чим підкуповували священиків УПЦ МП на виборах

STYLERЖиття    19.12.2018 - 14:25
Не тільки грошима: чим підкуповували священиків УПЦ МП на виборах
Колаж РБК-Україна

Митрополит Симеон стверджує, що священнослужителям пропонували посаду і гроші

Єпископ Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Симеон (Шостацький), який розповів про загрози від УПЦ МП, повідомив, що в 2014 році церква Московського патріархату в Україні фінансово заохочувала священиків під час виборів президента. Про це священнослужитель розповів в інтерв'ю theБабелю.

Шостацький стверджує, що в 2014 році, коли обирали президента, церква Московського патріархату пропонувала священнослужителям просування по кар'єрних сходах і фінансову підтримку в разі, якщо вони проголосують за потрібних людей.

"Посаду, єпархію і гроші - це обіцяли тим, хто віддавав голоси за певних осіб", - зазначив єпископ Православної церкви України.

Можливо, коли священнослужителі вирішували питання про участь в Об'єднавчому соборі, відбулася подібна ситуація. Однак Симеон сказав, що не володіє такими відомостями.

Нагадаємо, що Філарет вперше прокоментував створення єдиної помісної церкви. Після спільної молитви з президентом Петром Порошенком у тернопільській Надставної церкви патріарх Філарет привітав віруючих з визнанням Української православної автокефальної церкви, а також зазначив, що створення української церкви має надзвичайне, епохальне значення.

Раніше повідомлялося, що об'єднавчий собору українських церков обрав митрополита Єпіфанія предстоятелем Православної церкви України. За Епіфанія у другому турі проголосувало більшість архієреїв, які брали участь в Об'єднавчому соборі.

Ми писали, що "Квартал 95" пожартував про призначення Єпіфанія предстоятелем ПЦУ. Ролик опублікований на YouTube-каналі артистів

 

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