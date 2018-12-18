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"Квартал 95" пошутил о назначении Епифания предстоятелем ПЦУ

STYLERЖизнь    18.12.2018 - 14:04

Видео: YouTube / Студия Квартал 95 Online

Популярные комики студии "Квартал 95" в новом выпуске юмористического шоу "Чисто News" не обошли вниманием проведение в Киеве 15 декабря Объединительного собора и избрание митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви. Ролик опубликован на YouTube-канале артистов (тема поднимается на 2 минуте 50 секундах передачи). 

Ведущий новостей - шеф авторского цеха Студии "Квартал 95" Валерий Жидков - рассказал о проведении собора в Софии Киевской и напомнил, что кроме Епифания, которого поддерживал глава УПЦ КП Филарет, также были рассматривали кандидатуры митрополита Винницкого и Барского Симеона (УПЦ Московского патриархата) и епископа Вышгородского и Подольского Владимира (Черпака) из УАПЦ. Последнего - чисто номинально.

&quot;Квартал 95&quot; пошутил о назначении Епифания предстоятелем ПЦУ

Скрин: Видео: YouTube / Студия Квартал 95 Online

В итоге за Епифания проголосовало большинство участников собора.

"Не всегда же винницким выигрывать", - отметил Жидков.

Кроме того, он добавил, что в Объединительном соборе, несмотря на настойчивые предложения, принимали участие только два иерарха от Московского патриархата.

"...А это ровно на два больше, чем ожидалось", - сказал Валерий. 

Также в передаче "Чисто News" комики шутили о закупке двух "Мерседесов" для президента Петра Порошенко, о повышении тарифов на отопление, о возвращении Насирова и на прочие "горячие" темы.

&quot;Квартал 95&quot; пошутил о назначении Епифания предстоятелем ПЦУ

Скрин: Видео: YouTube / Студия Квартал 95 Online

В выпуске шоу принимал участие и популярный шоумен Евгений Кошевой.

Нужно отметить, что в комментариях к ролику у пользователей соцсети выпуск вызвал двойственные впечатления, некоторые упрекают юмористов в чрезмерной политизированности:

"На моих глазах из юмористической передачи превратились в оппозиционную﻿"...

&quot;Квартал 95&quot; пошутил о назначении Епифания предстоятелем ПЦУ

Скрин комментариев: Видео: YouTube / Студия Квартал 95 Online

Как сообщалось ранее, студия Квартал 95" запустила новый остросоциальный флешмоб о тарифах на отопление лоя украинцев.

Напомним, недавно в Виннице громада и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ Московского патриархата поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого) и перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

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