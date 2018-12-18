"Квартал 95" пожартував про призначення Єпіфанія предстоятелем ПЦУ

Відео: YouTube / Студія Квартал 95 Online

Популярні коміки студії "Квартал 95" у новому випуску гумористичного шоу "Чисто News" не обійшли увагою проведення в Києві 15 грудня Об'єднавчого собору і обрання митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви. Ролик опублікований на YouTube-каналі артистів (тема піднімається на 2 хвилині 50 секундах передачі).

Ведучий новин - шеф авторського цеху Студії "Квартал 95" Валерій Жидков - розповів про проведення собору у Софії Київській та нагадав, що крім Єпіфанія, якого підтримував глава УПЦ КП Філарет, також були розглядали кандидатури митрополита Вінницького і Барського Симеона (УПЦ Московського патріархату) і єпископа Вишгородського і Подільського Володимира (Черпака) з УАПЦ Останнього - чисто номінально.

Скрін: Відео: YouTube / Студія Квартал 95 Online

У підсумку за Єпіфанія проголосувала більшість учасників собору.

"Не завжди ж вінницьким вигравати", - зазначив Жидков.

Крім того, він додав, що в Об'єднавчому соборі, незважаючи на наполегливі пропозиції, брали участь тільки два ієрархи від Московського патріархату.

"...А це рівно на два більше, ніж очікувалося", - сказав Валерій.

Також у передачі "Чисто News" коміки жартували щодо закупки двох "Мерседесів" для президента Петра Порошенка, про підвищення тарифів на опалення, про повернення Насірова та на інші "гарячі" теми.

Скрін: Відео: YouTube / Студія Квартал 95 Online

У випуску шоу брав участь і популярний шоумен Євген Кошовий.

Треба зазначити, що в коментарях до ролика у користувачів соцмережі випуск викликав двоїсті враження, деякі дорікають гумористам у надмірній політизованості:

"На моїх очах з гумористичної передачі перетворилися на опозиційну"...

Скрін коментарів: Відео: YouTube / Студія Квартал 95 Online

Як повідомлялося раніше, студія Квартал 95" запустила новий гостросоціальний флешмоб про тарифи на опалення для українців.

Нагадаємо, нещодавно у Вінниці громада та прихожани Свято-Преображенського собору УПЦ Московського патріархату підтримали митрополита Вінницького і Панського Симеона (Шостацкого) і перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

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Відео: РБК-Україна