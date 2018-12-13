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#кабмінперерахуй: "квартальщики" запустили новый флешмоб из-за цен на коммуналку (видео)

STYLERЖизнь    13.12.2018 - 19:02

Видео: YouTube / Студия Квартал 95 Online

Популярные украинские юмористы Студии "Квартал 95", которые ранее показали острую шутку о коммунальных тарифах, продолжили тему в новом ролике - в спецрубрике "Рот Народа" комедийной передачи "Чисто News". Актер Евгений Кошевой в образе "Жеки" высказался по поводу "неподъемных" платежек за отопление.

Видео опубликовано в четверг, 13 декабря, на YouTube-канале "квартальщиков". Ролик называется "Челлендж от Квартал 95: #КАБМІНПЕРЕРАХУЙ".

#кабмінперерахуй: &quot;квартальщики&quot; запустили новый флешмоб из-за цен на коммуналку (видео)

Скрин: YouTube / Студия Квартал 95 Online

Комик рассказал зрителям, что цифры в квитанции оказались гораздо выше ожидаемых, и теперь деньги, которые 2 года собирал на отдых в Египте, придется отдавать за "откашливание" дома в Украине.

Также Кошевой высказал предположение, что власть что-то напутала - так как о понижении тарифов на газ для населения полгода назад говорил президент Петр Порошенко. Возмущенный "Жека" призвал правительство пересчитать платежки.

#кабмінперерахуй: &quot;квартальщики&quot; запустили новый флешмоб из-за цен на коммуналку (видео)

Скрин: YouTube / Студия Квартал 95 Online

В конце ролика в кадре появляется шеф авторского цеха Студии "Квартал 95" Валерий Жидков и предлагает украинцам запустить тематический флешмоб - сфотографировать свои квитанции за коммунальные услуги и опубликовать в соцсетях с хэш-тегом #КАБМІНПЕРЕРАХУЙ.

#кабмінперерахуй: &quot;квартальщики&quot; запустили новый флешмоб из-за цен на коммуналку (видео)

Скрин: YouTube / Студия Квартал 95 Online

"Давайте поможем им исправить этот математический косяк со счетами за коммуналку", - говорится в описании к видео.

Как сообщалось ранее, актеры студии "Квартал 95" запустили новый оригинальный флешмоб в честь международного дня борьбы с коррупцией.

Также мы писали о том, что "лысая" дочь Кошевого довела своего отца до слез.

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Новости Украины коммунальные платежиКвартал 95Евгений Кошевой
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