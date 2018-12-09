Международный день борьбы с коррупцией: "Квартал 95" запустил новый флешмоб

Фото: facebook.com kvartal95

Актеры призвали писать им свои предложения

Популярная студия "Квартал 95" запустила новый оригинальный флешмоб в честь международного дня борьбы с коррупцией. Соответствующий пост они разместили на своей странице в Instagram.

"9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Пишите в комментариях свои предложения (можно нестандартные), как победить ее в Украине", - говорится в сообщении.

Видео: ролик, посвященный борьбе с коррупцией (instagram.com/kvartal95official)

Обратим внимание, что флешмоб также сопровождали отрывком из первого сезона комедийно-политического сериала "Слуга народа". Подчеркнем, что пользователи сети охотно отреагировали на предложение "квартальщиков".

"Думаю, прежде всего нужно изменить нынешнюю власть, а потом самих себя", - сказал пользователь Василий.

"Сделать нормальную политику и разблокировать социальные сети", - уточнил юзер Николай.

"Слова, слова. Одни слова. Менять нужно их всех", – подчеркнул пользователь Роман Горбатюк.

"Легализовать и ввести налог на взятки в размере НДФЛ", - уточнил юзер Антон.

Скриншот комментариев (instagram.com/kvartal95official)

Как сообщалось ранее, известный украинский шоумен, продюсер, сценарист и бессменный лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский запустил очередной флешмоб под названием "Call Me Ukrainian".

Также мы писали о том, что Зеленский ранее поздравил украинцев с днем украинской письменности и языка.

Напомним, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил. Последние четыре года, когда на востоке беспощадная война калечит жизни множества людей, значимость армии очень велика. Доброволец Смаил Меметов рассказал, за что воевал на Донбассе.

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Видео: РБК-Украина