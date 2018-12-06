"Я видел, к чему приводит война": доброволец рассказал, за что воевал на Донбассе

Фото: Коллаж РБК-Украина

До войны Смаил Меметов безбедно жил в крымской Гаспре

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил. Последние четыре года, когда на востоке беспощадная война калечит жизни множества людей, значимость армии очень велика. Особую роль в рядах ВСУ занимают добровольцы. Житель села Терпенье Запорожской области Смаил Меметов рассказал, почему решил защищать Украину и какие на то у него были причины, передает "РИА Мелитополь".

До войны Смаил Меметов безбедно жил в крымской Гаспре, где у него был расположен двухэтажный дом и маленький пансионат на 8 комнат. Сейчас там обживается новая крымская власть.

По словам добровольца, после того как Крым оккупировали, ему пришлось собрать вещи и уехать. Он забрал жену и дочь и отправился в село Терпенье, а дом, где ныне живет так званая крымская самооборона, семья не может ни продать, ни вернуть.

В апреле 2014 года боец ушел служить добровольцем в батальон "Айдар", где, спустя месяц службы, получил осколочное ранение в плечо. Однако это его не остановило.

"Как раз вышел закон, что солдат и сержантов будут брать в армию до 60 лет. Мне было 59 лет, я пошел в военкомат. Военком брать меня отказался, но я настоял. В советское время я служил в спецподразделении "Вега", 10 месяцев участвовал в военном конфликте в Никарагуа. В итоге попал служить в 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду", - говорит Смаил Меметов.

Служил боец в секторе М, охватывающем районы вокруг Мариуполя, после перешел на службу в 72-ю ОМБ, далее - был переведен в 40-ю артбригаду. В октябре 2015 года демобилизовался. Утверждает, что воевать пошел ради детей и внуков, ради их будущего.

Фото: (ria-m.tv)

"Поверьте, я видел, к чему приводит война. Однажды мы были в Торезе. Народ там в такой эйфории был! В глазах читалось: "Россия пришла. Мы сейчас будем жить, как в Москве". А в 2017 году народ там уже другой стал. Те люди, что от земли питаются, поняли, что Россия их до добра не доведет", - рассказывает боец.

Смаил Меметов видал всякое, война принесла много горечи, взвалив на бойца и его семью много невзгод. Военнослужащий неоднократно сталкивался с непониманием местных, когда его, одетого по форме и с оружием, избивали и хотели забрать автомат. Однако военнослужащий их не тронул - говорит: "Они чьи-то дети".

Напомним, что ветеран АТО рассказал, будет ли мобилизация.

Мы писали, что юрист детально объяснил, как введение военного положения может повлиять на жизнь украинцев.

Ранее Россия атаковала и захватила корабли ВМФ Украины возле Керченского пролива: все подробности.

Видео: Наши отважные девушки в рядах украинской армии (video.rbc.ua)