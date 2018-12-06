"Я бачив, до чого призводить війна": доброволець розповів, за що воював на Донбасі

Фото: Колаж РБК-Україна

До війни Смаїл Меметов безбідно жив у кримській Гаспрі

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил. Останні чотири роки, коли на сході нещадна війна калічить життя безлічі людей, значущість армії дуже велика. Особливу роль у лавах ЗСУ займають добровольці. Житель села Терпіння Запорізької області Смаїл Меметов розповів, чому вирішив захищати Україну і які у нього були причини, передає "РІА Мелітополь".

До війни Смаїл Меметов безбідно жив у кримській Гаспрі, де у нього був розташований двоповерховий будинок і маленький пансіонат на 8 кімнат. Зараз там обживається нова кримська влада.

За словами волонтера, після того як Крим окупували, йому довелося зібрати речі і поїхати. Він забрав дружину і дочку і відправився в село Терпіння, а будинок, де нині живе кримська самооборона, сім'я не може ні продати, ні повернути.

У квітні 2014 року боєць пішов служити добровольцем в батальйон "Айдар", де, через місяць служби, отримав осколкове поранення в плече. Однак це його не зупинило.

"Як раз вийшов закон, що солдатів і сержантів будуть брати в армію до 60 років. Мені було 59 років, я пішов у військкомат. Воєнком брати мене відмовився, але я наполіг. У радянський час я служив у спецпідрозділі "Вега", 10 місяців брав участь у військовому конфлікті в Нікарагуа. У підсумку потрапив служити в 55-ю окрему артилерійську бригаду", - говорить Смаїл Меметов.

Служив боєць в секторі М, що охоплює райони навколо Маріуполя, потім перейшов на службу в 72-у ОМБ, далі - був переведений в 40-у артбригаду. У жовтні 2015 року демобілізувався. Стверджує, що пішов воювати заради дітей та онуків, заради їх майбутнього.

Фото: (ria-m.tv)

"Повірте, я бачив, до чого призводить війна. Одного разу ми були у Торезі. Народ там у такій ейфорії був! В очах читалося: "Росія прийшла. Ми зараз будемо жити, як у Москві". А в 2017 році народ там вже інший став. Ті люди, що від землі харчуються, зрозуміли, що Росія їх до добра не доведе", - розповідає боєць.

Смаїл Меметов бачив всяке, війна принесла багато гіркоти, зваливши на бійця і його сім'ю багато негараздів. Військовослужбовець неодноразово стикався з нерозумінням місцевих, коли його, одягненого по формі і зі зброєю, били і хотіли забрати автомат. Однак військовослужбовець їх не чіпав - каже: "Вони чиїсь діти".

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