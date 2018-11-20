Call Me Ukrainian: Зеленский запустил новый патриотичный флешмоб

Коллаж РБК-Украина

Флешмоб поможет иностранцам лучше понимать культуру Украины

Известный украинский шоумен, продюсер, сценарист и бессменный лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский запустил очередной флешмоб под названием "Call Me Ukrainian". Соответсвующее видео он опубликовал у себя в Instagram.

Причиной для этого стала история, произошедшая с актером после концерта на Кипре. По словам Зеленского, один из местных сотрудников на вопрос "Откуда вы?", услышав ответ "Из Киева", сказал: "Да-да, Россия". Владимиру пришлось объяснять, что Украина – это отдельная, независимая страна, подарившая миру много известных личностей таких, как Шевченко, Сикорский.

Как сказал Зеленский, в этот момент у него возникло ощущение, что "мы кое-что не сделали".

"Поэтому я предлагаю вам флешмоб под названием "Call Me Ukrainian". Присылайте видео, в котором расскажите, благодаря чему или кому вы гордитесь своей страной. Будем образовывать весь мир", - отметил юморист.

Видео (instagram.com/zelenskiy_official)

Пользователи в сети поддержали идею:

"Нужно гордиться страной, сохранять обычаи", - написал подписчик.

"Все правильно, но к сожалению не все это понимают. А так это все очень печально", - подметил второй юзер.

"Крутая идея! Приходится рассказывать всем, что мы не часть России, а отдельное независимое государство с самым лучшим народом", - добавила другой пользователь.

Скрин комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

Ранее мы писали, что "Квартал-95" нашел способы борьбы с корупцией, выпустив саркастичный ролик с "обращением" президента.

Также флешмоб Зеленского против народных депутатов стал популярным в социальных сетях.

Видео: РБК-Украина