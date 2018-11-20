Call Me Ukrainian: Зеленський запустив новий патріотичний флешмоб

Колаж РБК-Україна

Флешмоб допоможе іноземцям краще розуміти культуру України

Відомий український шоумен, продюсер, сценарист і беззмінний лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський запустив черговий флешмоб під назвою "Call Me Ukrainian". Відповідне відео він опублікував у себе в Instagram.

Причиною для цього стала історія, що відбулася з актором після концерту на Кіпрі. За словами Зеленського, один з місцевих співробітників на питання "Звідки ви?", почувши відповідь "З Києва", сказав: "Так, Росія". Володимиру довелося пояснювати, що Україна – це окрема, незалежна країна, що подарувала світові багато відомих особистостей таких, як Шевченко, Сікорський.

Як сказав Зеленський, в цей момент у нього виникло відчуття, що "ми дещо не зробили".

"Тому я пропоную вам флешмоб під назвою "Call Me Ukrainian". Надсилайте відео, в якому розкажіть, завдяки чому або кому ви пишаєтеся своєю країною. Будемо утворювати весь світ".

Відео (instagram.com/zelenskiy_official)

Користувачі в мережі підтримали ідею:

"Потрібно пишатися країною, зберігати звичаї. Війна нікому не потрібна", - написав підписник.

"Все правильно, але на жаль не всі це розуміють. А так це все дуже сумно", - зауважив другий юзер.

"Крута ідея! Доводиться розповідати всім, що ми не частина Росії, а окрема незалежна держава з найкращим народом", - додала інший користувач.

Скрін коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

Раніше ми писали, що "Квартал 95" знайшов способи боротьби з корупцією, випустивши саркастичний ролик з "зверненням" президента.

Також флешмоб Зеленського проти народних депутатів став популярним в соціальних мережах.

Відео: РБК-Україна