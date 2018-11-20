Call Me Ukrainian: Зеленський запустив новий патріотичний флешмоб

Флешмоб допоможе іноземцям краще розуміти культуру України
Відомий український шоумен, продюсер, сценарист і беззмінний лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський запустив черговий флешмоб під назвою "Call Me Ukrainian". Відповідне відео він опублікував у себе в Instagram.
Причиною для цього стала історія, що відбулася з актором після концерту на Кіпрі. За словами Зеленського, один з місцевих співробітників на питання "Звідки ви?", почувши відповідь "З Києва", сказав: "Так, Росія". Володимиру довелося пояснювати, що Україна – це окрема, незалежна країна, що подарувала світові багато відомих особистостей таких, як Шевченко, Сікорський.
Як сказав Зеленський, в цей момент у нього виникло відчуття, що "ми дещо не зробили".
"Тому я пропоную вам флешмоб під назвою "Call Me Ukrainian". Надсилайте відео, в якому розкажіть, завдяки чому або кому ви пишаєтеся своєю країною. Будемо утворювати весь світ".
Відео (instagram.com/zelenskiy_official)
Користувачі в мережі підтримали ідею:
"Потрібно пишатися країною, зберігати звичаї. Війна нікому не потрібна", - написав підписник.
"Все правильно, але на жаль не всі це розуміють. А так це все дуже сумно", - зауважив другий юзер.
"Крута ідея! Доводиться розповідати всім, що ми не частина Росії, а окрема незалежна держава з найкращим народом", - додала інший користувач.
Скрін коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)
Раніше ми писали, що "Квартал 95" знайшов способи боротьби з корупцією, випустивши саркастичний ролик з "зверненням" президента.
Також флешмоб Зеленського проти народних депутатів став популярним в соціальних мережах.
Відео: РБК-Україна