"Квартал 95" показал острую шутку о коммунальных тарифах (видео)

Скриншот из видео

Зеленский и Ко отреагировали на повышение тарифов

Студия "Квартал 95" опубликовала смешное видео на тему повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Остросоциальный ролик с Владимиром Зеленским в главной роли был опубликован на Facebook-странице студии 12 декабря.

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По мнению "кварталовцев", зима - это пора космических счетов за коммуналку.

"И когда они приходят, самообладание сохранить очень сложно. Особенно, когда видишь счет за отопление..." - говорится в посте.

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В юмористическом номере комики обыграли ситуация, в которой почтальон (его роль досталась Евгению Кошевому) приносит платежку для оплату коммунальных услуг владельцу квартиры (Владимир Зеленский). Между ними происходит очень забавный разговор.

Коммуналка - в туалет теперь ходим в Макдональдс Вечерний Квартал Зима — пора космических счетов за коммуналку! И когда они приходят, самообладание сохранить очень сложно. Особенно, когда видишь счет за отопление... Опубліковано Студия "Квартал 95" Середа, 12 грудня 2018 р.

Видео: facebook.com/kvartal95

Также в номере взяли участие Елена Кравец и Степан Казанин.

Интересно, что главный "квартальщик" Зеленский остается одним из фаворитов президентской гонки. Согласно результатам последнего социологического опроса, Зеленского готовы поддержать 14,6% среди тех, кто определился с выбором. Таким образом, он занимает второе место.

Ранее актеры студии "Квартал 95" запустили новый оригинальный флешмоб в честь международного дня борьбы с коррупцией.

Также мы писали о том, что "лысая" дочь Кошевого довела своего отца до слез.

Видео: РБК-Украина