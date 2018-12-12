"Квартал 95" показал острую шутку о коммунальных тарифах (видео)

Зеленский и Ко отреагировали на повышение тарифов
Студия "Квартал 95" опубликовала смешное видео на тему повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Остросоциальный ролик с Владимиром Зеленским в главной роли был опубликован на Facebook-странице студии 12 декабря.
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По мнению "кварталовцев", зима - это пора космических счетов за коммуналку.
"И когда они приходят, самообладание сохранить очень сложно. Особенно, когда видишь счет за отопление..." - говорится в посте.
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В юмористическом номере комики обыграли ситуация, в которой почтальон (его роль досталась Евгению Кошевому) приносит платежку для оплату коммунальных услуг владельцу квартиры (Владимир Зеленский). Между ними происходит очень забавный разговор.
Коммуналка - в туалет теперь ходим в Макдональдс Вечерний Квартал
Зима — пора космических счетов за коммуналку! И когда они приходят, самообладание сохранить очень сложно. Особенно, когда видишь счет за отопление...Опубліковано Студия "Квартал 95" Середа, 12 грудня 2018 р.
Видео: facebook.com/kvartal95
Также в номере взяли участие Елена Кравец и Степан Казанин.
Интересно, что главный "квартальщик" Зеленский остается одним из фаворитов президентской гонки. Согласно результатам последнего социологического опроса, Зеленского готовы поддержать 14,6% среди тех, кто определился с выбором. Таким образом, он занимает второе место.
Ранее актеры студии "Квартал 95" запустили новый оригинальный флешмоб в честь международного дня борьбы с коррупцией.
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Видео: РБК-Украина