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"Квартал 95" показав гострий жарт про комунальні тарифи (відео)

STYLERКурйози    12.12.2018 - 17:59
"Квартал 95" показав гострий жарт про комунальні тарифи (відео)
Скріншот з відео

Зеленський і Ко відреагували на підвищення тарифів

Студія "Квартал 95" опублікувала смішне відео на тему підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Гостросоціальний ролик з Володимиром Зеленським у головній ролі був опублікований на Facebook-сторінці студії 12 грудня.

&quot;Квартал 95&quot; показав гострий жарт про комунальні тарифи (відео)

Скріншот

На думку "кварталівців", зима - це пора космічних рахунків за комуналку.

"І коли вони приходять, самовладання зберегти дуже складно. Особливо, коли бачиш рахунок за опалення..." - йдеться в пості.

&quot;Квартал 95&quot; показав гострий жарт про комунальні тарифи (відео)

Скріншот

В гумористичному номері коміки обіграли ситуація, в якій листоноша (його роль дісталася Євгену Кошовому) приносить платіжку для оплати комунальних послуг власнику квартири (Володимир Зеленський). Між ними відбувається дуже забавна розмова.

 
Комуналка - в туалет тепер ходимо в Макдональдс Вечірній Квартал

Зима — пора космічних рахунків за комуналку! І коли вони приходять, самовладання зберегти дуже складно. Особливо, коли бачиш рахунок за опалення...

Опубліковано Студія "Квартал 95" Середа, 12 грудня 2018 р.

Відео: facebook.com/kvartal95

Також у номері взяли участь Олена Кравець і Степан Казанін.

Цікаво, що головний "квартальник" Зеленський залишається одним з фаворитів президентської гонки. Згідно з результатами останнього соціологічного опитування, Зеленського готові підтримати 14,6% серед тих, хто визначився з вибором. Таким чином, він займає друге місце.

Раніше актори студії "Квартал 95" запустили новий оригінальний флешмоб в честь міжнародного дня боротьби з корупцією.

Також ми писали про те, що "лиса" дочка Кошового довела свого батька до сліз.

Відео: РБК-Україна

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