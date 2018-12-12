"Квартал 95" показав гострий жарт про комунальні тарифи (відео)

Зеленський і Ко відреагували на підвищення тарифів
Студія "Квартал 95" опублікувала смішне відео на тему підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Гостросоціальний ролик з Володимиром Зеленським у головній ролі був опублікований на Facebook-сторінці студії 12 грудня.
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На думку "кварталівців", зима - це пора космічних рахунків за комуналку.
"І коли вони приходять, самовладання зберегти дуже складно. Особливо, коли бачиш рахунок за опалення..." - йдеться в пості.
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В гумористичному номері коміки обіграли ситуація, в якій листоноша (його роль дісталася Євгену Кошовому) приносить платіжку для оплати комунальних послуг власнику квартири (Володимир Зеленський). Між ними відбувається дуже забавна розмова.
Комуналка - в туалет тепер ходимо в Макдональдс Вечірній Квартал
Зима — пора космічних рахунків за комуналку! І коли вони приходять, самовладання зберегти дуже складно. Особливо, коли бачиш рахунок за опалення...Опубліковано Студія "Квартал 95" Середа, 12 грудня 2018 р.
Відео: facebook.com/kvartal95
Також у номері взяли участь Олена Кравець і Степан Казанін.
Цікаво, що головний "квартальник" Зеленський залишається одним з фаворитів президентської гонки. Згідно з результатами останнього соціологічного опитування, Зеленського готові підтримати 14,6% серед тих, хто визначився з вибором. Таким чином, він займає друге місце.
Раніше актори студії "Квартал 95" запустили новий оригінальний флешмоб в честь міжнародного дня боротьби з корупцією.
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Відео: РБК-Україна