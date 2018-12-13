кабмінперерахуй: "квартальщики" запустили новий флешмоб через ціни на комуналку (відео)

Відео: YouTube / Студія Квартал 95 Online

Популярні українські гумористи Студії "Квартал 95", які раніше показали гострий жарт про комунальні тарифи, продовжили тему у новому ролику - в спецрубриці "Рот Народу" комедійної передачі "Чисто News". Актор Євген Кошовий в образі "Жеки" висловився з приводу "непідйомних" платіжок за опалення.

Відео опубліковано у четвер, 13 грудня, на YouTube-каналі "квартальщиків". Ролик називається "Челлендж від Квартал 95: #КАБМІНПЕРЕРАХУЙ".

Скрін: YouTube / Студія Квартал 95 Online

Комік розповів глядачам, що цифри у квитанції виявилися набагато вищими за очікувані, і тепер гроші, які 2 роки збирав на відпочинок у Єгипті, доведеться віддавати за "відкашлювання" вдома в Україні.

Також Кошовий висловив припущення, що влада щось наплутала - оскільки про зниження тарифів на газ для населення півроку тому говорив президент Петро Порошенко. Обурений "Жека" закликав уряд перерахувати платіжки.

Скрін: YouTube / Студія Квартал 95 Online

К кінці ролика в кадрі з'являється шеф авторського цеху Студії "Квартал 95" Валерій Жидков і пропонує українцям запустити тематичний флешмоб - сфотографувати свої квитанції за комунальні послуги та опублікувати в соцмережах із хеш-тегом #КАБМІНПЕРЕРАХУЙ.

Скрін: YouTube / Студія Квартал 95 Online

"Давайте допоможемо їм виправити цей математичний косяк із рахунками за комуналку", - йдеться в описі до відео.

Як повідомлялося раніше, актори студії "Квартал 95" запустили новий оригінальний флешмоб на честь міжнародного дня боротьби з корупцією.

Також ми писали про те, що "лиса" дочка Кошового довела свого батька до сліз.

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Відео: РБК-Україна