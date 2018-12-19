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Священик розповів, як Єдина церква планує ділити парафіян з УПЦ МП

STYLERЖиття    19.12.2018 - 17:18
Священик розповів, як Єдина церква планує ділити парафіян з УПЦ МП
Колаж РБК-Україна

Андрій Гуль стверджує, що дане питання буде вирішувати громада

Після створення помісної православної церкви, яке прокоментував Філарет, перед парафіями Московського патріархату виникне питання переходу в нову юрисдикцію. Священик Київського патріархату Андрій Гуль повідомив, що у виборі між церквами вирішальне слово буде у парафіян, передає ObozTV.

"Якщо священик не захоче – він один не вирішує, він є частиною громади. Цей механізм проговорювався. Було прийнято рішення, що якщо 2/3 згодні переходити під іншу юрисдикцію, то цей перехід відбудеться. Якщо є 50/50, то перехід не відбувається", – говорить священнослужитель.

Гуль стверджує, що у людей має бути доступ до вільного вибору і важливо дочекатися, коли вони його зроблять самі. Оскільки, якщо поспішати і примушувати, то все зруйнується.

"Ми довго терпіли і ще трохи потерпимо, щоб люди самі до цього дійшли. Якщо когось змушувати – ніякої користі не буде, якщо силою створювати – потім зруйнується", - стверджує Гуль.

Нагадаємо, що митрополит Симеон (Шостацький), який розповів про загрози від УПЦ МП, повідомив, що в 2014 році церква Московського патріархату в Україні фінансово заохочувала священиків під час виборів президента.

Раніше повідомлялося, що об'єднавчий собору українських церков обрав митрополита Єпіфанія предстоятелем Православної церкви України. За Епіфанія у другому турі проголосувало більшість архієреїв, які брали участь в Об'єднавчому соборі.

Ми писали, що "Квартал 95" пожартував про призначення Єпіфанія предстоятелем ПЦУ. Ролик опублікований на YouTube-каналі артистів

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