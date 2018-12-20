"Освячують російські ракети": журналіст потроллил Патріарха Кирила

Відео: YouTube/Роман Цимбалюк

Відомий український журналіст Роман Цимбалюк висміяв присутність Патріарха Кирила на засіданні Міністерства оборони Росії. У своєму YouTube-блозі журналіст зазначив, що присутність російського священнослужителя на таких заходах в Росії є серйозним аргументом для створення в Україні автокефальної православної церкви, пише OBOZREVATEL.

Цимбалюк розповів, що Патріарх Московський і всієї Русі Кирил відвідав засідання колегії Міноборони Росії, де спілкувався з генералами армії РФ.

"На зустріч з генералами прийшов патріарх Кирило. Той самий, священики якого благословляють російське військо на війну, у тому числі з нами. І мені здається, присутність російського священнослужителя №1 на зустрічі з військовими — це один з аргументів на користь створення української незалежної помісної православної церкви", - зазначив журналіст.

Він зазначає, що таким чином Патріарх Кирило схвалює вчинки російських військових в інших країнах, де вони знищують мирне населення і окупують чужі території, в тому числі і в Україні.

Цимбалюк висміяв таку увагу до військових засідань з боку священнослужителів і зазначив, що російським ракетам не допомагає навіть освячення, так як вони регулярно падають.

"А то якось дивно виходить, коли російські священики в окупованому Криму освячують російські ракети, які полетять або потенційно можуть полетіти в наші міста і вдарити по нашим військовим. Радує тільки, що вони не завжди якісно працюють і часто після освячення російською святою водою падають", - резюмував журналіст.

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