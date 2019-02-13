Жаль, что шею не свернул: Путина жестко высмеяли в России

Глава РФ рассмешил своих сограждан планами на дальнейшую жизнь

Владимир Путин, которого называют "ботоксным красавчиком", во время общения с журналистами пошутил, что после того, как покинет пост президента России, станет хоккеистом.

"Потом уже, попозже, перейду уже в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работы", - сказал он.

Пользователи сети тут же высмеяли планы Путина.

"Кажется, настало время достать из архивов ту самую фотку", - написал "Лентач", опубликовав снимок, на котором хозяин Кремля валяется на льду с задранными ногами.

Путин-хоккеист (фото: twitter.com/oldLentach)

"Жаль, что шею не свернул..." - прокомментировала снимок девушка Елена.

Юзеры также пишут, что Путина ждет лишь "небесная хоккейная лига".

"В этом возрасте уже только к паралимпийцам", - подметил один пользователь.

"П*здец отечественному хоккею…" - пошутил другой комментатор.

Многие пишут, что Путину нужно не в хоккей играть, а найти занятие, которое ему лучше бы подошло.

"Может вместо Петросяна пойти", - предложил президенту РФ один россиянин.

Напомним, эксперт рассказал, что Владимир Путин, скорее всего не будет баллотироваться на пост главы государства на следующих выборах.

Ранее мы писали о том, что отец Владимира Путина выколол глаз его матери вилами.