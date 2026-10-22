Як перевірити заборгованість за комунальні послуги через Приват24 та інші онлайн-платформи

Як перевірити заборгованість за комунальні послуги онлайн

Найнадійніше перевіряти нарахування безпосередньо через особистий кабінет компанії, яка надає послугу. Для цього зазвичай потрібен номер особового рахунку, зазначений у паперовій або електронній квитанції.

Загальний порядок перевірки:

Знайдіть останню квитанцію за комунальні послуги. Перевірте назву постачальника та номер особового рахунку. Перейдіть на офіційний сайт компанії. Відкрийте особистий кабінет споживача. Авторизуйтеся або зареєструйтеся, якщо користуєтеся сервісом уперше. Знайдіть інформацію про баланс, нарахування чи історію платежів. Перевірте суму боргу або переплати та період, за який здійснено нарахування.

Важливо враховувати, що електроенергію, газ, воду та опалення можуть надавати різні компанії. Тому для перевірки всіх платежів іноді потрібно відкрити кілька особистих кабінетів.

Де перевірити борг за електроенергію

Перевірити суму до сплати за світло можна через онлайн-сервіси свого постачальника електроенергії.

Наприклад, клієнти YASNO можуть скористатися особистим кабінетом компанії , у якому доступна інформація про нарахування, заборгованість, переплату та здійснені платежі.

На офіційному сайті YASNO зазначено, що через особистий кабінет можна дізнатися суму до сплати та перевірити, чи зараховані кошти.

Щоб перевірити рахунок:

Відкрийте офіційний сайт свого постачальника електроенергії. Перейдіть до особистого кабінету. Авторизуйтеся або створіть обліковий запис. Виберіть потрібний особовий рахунок. Перегляньте поточний баланс та історію платежів.

Якщо нарахована сума здається завищеною, варто звірити показання лічильника.

Постачальник електроенергії та оператор системи розподілу відповідають за різні питання. Тому уточнювати обсяг споживання може знадобитися в оператора системи розподілу, а зарахування платежів - у постачальника.

Важливо: наведене посилання YASNO веде на сторінку для Дніпропетровського регіону. Жителям інших регіонів потрібно користуватися сервісом свого постачальника.

Як дізнатися про борг за газ

Споживачі, які отримують газ від ГК "Нафтогаз України", можуть перевірити стан розрахунків через особистий кабінет Нафтогазу .

На офіційному сайті компанії зазначено, що в особистому кабінеті можна дізнаватися баланс, оплачувати рахунки та переглядати історію платежів.

Для перевірки необхідно:

Відкрити особистий кабінет Нафтогазу. Увійти до облікового запису або зареєструватися. Вибрати потрібний особовий рахунок. Переглянути баланс та історію оплат. Перевірити, чи залишилися несплачені нарахування.

Для реєстрації в кабінеті Нафтогазу потрібно вказати дев'ятизначний номер особового рахунку та пройти подальші кроки авторизації.

Якщо номер рахунку невідомий, його можна знайти за допомогою офіційного сервісу Нафтогазу . Для пошуку компанія пропонує використати ЕІС-код.

Слід пам'ятати, що плата за спожитий газ і плата за його розподіл можуть надходити окремо.

Тому відсутність боргу перед газопостачальником не означає, що немає заборгованості за розподіл газу. Цю інформацію потрібно перевіряти в оператора газорозподільної мережі.

Як перевірити борги за воду та опалення

Для перевірки нарахувань за водопостачання, водовідведення та опалення потрібно скористатися онлайн-сервісом підприємства, яке надає відповідну послугу.

У деяких містах доступні особисті кабінети, де можна переглядати одразу кілька комунальних рахунків.

Наприклад, у Києві працює Центр комунального сервісу , через який споживачі можуть отримувати інформацію про нарахування та оплачувати відповідні житлово-комунальні послуги.

Щоб скористатися сервісом:

Перейдіть на сайт Центру комунального сервісу. Натисніть кнопку входу до особистого кабінету. Авторизуйтеся або зареєструйте новий обліковий запис. Додайте адресу, за якою хочете перевіряти нарахування. Перегляньте доступні рахунки та інформацію про платежі.

За роз'ясненням Київської міської державної адміністрації, під час додавання об'єкта може знадобитися ключ авторизації з паперового рахунка-повідомлення.

Знайти офіційні сервіси для перевірки водопостачання та опалення в Києві можна також через портал міської влади .

Жителям інших міст потрібно звертатися до сайтів місцевих водоканалів, теплопостачальних підприємств або центрів комунального обслуговування.

Чи можна перевірити борги за комуналку через Приват24

Через банківські застосунки можна переглядати доступні рахунки для оплати комунальних послуг. Однак інформація про заборгованість залежить від того, які дані передає постачальник.

Наприклад, у Приват24 можна:

Відкрити застосунок Приват24. Перейти до розділу платежів. Знайти потрібного постачальника комунальної послуги. Вибрати компанію та ввести запитані реквізити. Переглянути доступну суму до сплати. За потреби перевірити попередні платежі в архіві.

На офіційному сайті ПриватБанку зазначено, що користувачі можуть оплачувати комунальні послуги онлайн, зберігати шаблони платежів та отримувати квитанції.

Перевірити попередні операції можна через архів платежів або виписку за карткою. Але сума, яка відображається в банківському застосунку, не завжди підтверджує остаточний стан розрахунків із постачальником.

Якщо інформація відрізняється від квитанції, варто перевірити баланс безпосередньо в особистому кабінеті комунальної компанії.

Чи показує Дія борги за комунальні послуги

Дія не є універсальним сервісом для перевірки поточних комунальних нарахувань за адресою квартири.

Проте державні електронні реєстри дозволяють перевірити, чи відкрито щодо людини виконавче провадження, зокрема через несплачену заборгованість.

Для цього можна скористатися:

За роз'ясненням Міністерства юстиції України від 17 червня 2026 року, Єдиний реєстр боржників містить інформацію про осіб, щодо яких відкриті відповідні виконавчі провадження.

При цьому реєстр не показує детальну інформацію про суму боргу або всі документи виконавчого провадження.

Автоматизована система виконавчого провадження містить ширші відомості, але доступ до частини інформації мають лише сторони провадження та уповноважені особи.

Відсутність людини в Єдиному реєстрі боржників не означає, що вона не має боргів за комунальні послуги. Заборгованість може існувати ще до звернення постачальника до суду або відкриття виконавчого провадження.

Що робити, якщо борг за комуналку нарахували помилково

Якщо в особистому кабінеті з'явилася заборгованість, хоча рахунки були оплачені, не варто одразу повторно перераховувати гроші.

Спочатку потрібно:

Перевірити номер особового рахунку та отримувача платежу. Знайти квитанцію про попередню оплату. Порівняти дату платежу з періодом нарахування боргу. Перевірити, чи кошти вже зараховані постачальнику. Звірити показання лічильника з даними у квитанції. Звернутися до постачальника з проханням перевірити розрахунки.

Платіж не завжди відображається в особистому кабінеті одразу. Тому перед повторною оплатою потрібно з'ясувати, чи завершилося його зарахування.

Якщо проблема пов'язана з неправильними показаннями лічильника, варто подати актуальні дані та попросити перевірити нарахування.

Для звернення бажано підготувати номер особового рахунку, квитанції про оплату, період спірних нарахувань та, за потреби, фотографії показань лічильника.

Якщо постачальник не виправляє помилку, доцільно подати письмове звернення та зберегти його копію разом із підтвердженнями платежів.

Чи можна перевірити всі комунальні борги лише за адресою

Єдиного загальнодержавного онлайн-сервісу, який показує всі поточні борги за комунальні послуги лише за адресою житла, немає.

У деяких містах або платіжних системах пошук за адресою доступний. Проте для повної перевірки можуть знадобитися окремі особові рахунки.

Найнадійніший варіант - перевірити баланс кожного постачальника, звірити нарахування з квитанціями та переконатися, що останні платежі враховані.

Особливо корисно зробити таку перевірку перед початком опалювального сезону, після тривалої відсутності вдома або перед операціями з нерухомістю.