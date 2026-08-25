Кінець літа в саду: обов'язкові справи, які врятують ваш урожай наступного року

Головні завдання в саду та на городі

Правильний догляд за трояндами

Наприкінці літа категорично заборонено вносити азот, щоб не стимулювати ріст нових пагонів.

Натомість для покращення аерації ґрунту та м'якої підтримки останньої хвилі цвітіння чудово працює висушена кавова гуща. Також важливо своєчасно видаляти зів'ялі бутони - це дієва профілактика грибкових інфекцій, які часто вражають кущі з приходом осінньої вогкості.

Мульчування ягідників

Малина та інші ягідні кущі після плодоношення потребують захисту поверхневої кореневої системи від майбутніх перепадів температур. Оновлення шару мульчі з використанням подрібненої кори ідеально впорається з цим завданням, паралельно утримуючи необхідну вологу.

Екологічний контроль шкідників

Наприкінці літа активізуються слимаки, готуючись до відкладання яєць. Замість агресивної хімії можна використовувати пивні пастки або висаджувати поруч квіти, які їх відлякують, наприклад, ротики (левиний зів). Від гризунів, що восени починають шукати прихисток, добре допомагають посадки лаванди або регулярне обприскування часниковим настоєм.

Оздоровлення звільнених грядок

Зібрали цибулю, часник чи ранню картоплю? Не залишайте землю голою. Засійте порожні ділянки сидератами (гірчицею, фацелією чи вівсом). Вони розпушать ґрунт, витіснять бур'яни та слугуватимуть чудовим зеленим добривом.

Посів овочів

В University of Illinois Extension зазначають, що кінець серпня є одним із останніх вдалих термінів для його посіву на осінній урожай. Зібрати коренеплоди можна приблизно через місяць.

В останній тиждень серпня можна посіяти: редис, шпинат, листовий салат, руколу, кріп, петрушку та іншу зелень.