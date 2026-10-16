Очистка кухонної витяжки: як ефективно відмити від жиру і не пошкодити фільтри

Що зробити перед миттям витяжки

Вимкніть плиту і витяжку та дочекайтеся охолодження корпусу і фільтрів. Перед очищенням потрібно від'єднати прилад від електромережі. Знімні деталі виймайте за інструкцією до своєї моделі.

Після зняття фільтрів приберіть жир із доступних ділянок корпусу добре відтиснутою м'якою тканиною з розчином засобу для миття посуду. Не допускайте потрапляння води до електричних компонентів.

Не використовуйте пароочисник: пара може дістатися електричних деталей і спричинити коротке замикання.

Чим відмити корпус від жиру

Для зовнішніх поверхонь Samsung рекомендує м'яку тканину, наприклад мікрофібру, та невелику кількість рідкого мийного засобу.

Нанесіть засіб на тканину та обережно протріть забруднення. Поверхню з нержавійної сталі очищайте вздовж текстури металу. Потім витріть насухо чистою м'якою серветкою. Якщо жир залишився, повторіть очищення.

Металеві губки, абразивні матеріали, хлоровмісні та спиртові очищувачі виробник використовувати не радить: вони можуть пошкодити поверхню й елементи керування.

Після зняття фільтрів приберіть жир із доступних ділянок корпусу добре відтиснутою м'якою тканиною з розчином засобу для миття посуду. Не допускайте потрапляння води до електричних компонентів.

Як вимити жировий фільтр

Наведені нижче кроки підходять для багаторазових металевих фільтрів, які виробник дозволяє мити. Одноразові волокнисті жирові вставки замінюють.

Якщо інструкція до вашої моделі не передбачає іншого способу, можна скористатися послідовністю, яку рекомендує Bosch :

1. Зніміть фільтр за інструкцією. Обережно звільніть його з кріплень, підтримуючи знизу.

2. Замочіть приблизно на 10 хвилин у гарячій воді із засобом для миття посуду.

3. Очистіть м'якою нейлоновою щіткою розм'якшений жир, не деформуючи сітку.

4. Ретельно промийте водою та повністю висушіть. Лише після цього встановіть фільтр назад.

Якщо потрібен спеціальний знежирювач, перевірте, чи дозволений він для матеріалу вашого фільтра. Позначення “для кухні” саме по собі не означає, що засіб підходить для будь-якої металевої деталі.

Як часто мити фільтр і чи можна використовувати посудомийку

Elica радить очищати металеві жирові фільтри приблизно раз на місяць за звичайного користування. Якщо щодня готуєте на сильному вогні, догляд може знадобитися частіше.

Миття в посудомийній машині можливе, якщо це дозволено інструкцією до фільтра. Наприклад, для своїх алюмінієвих фільтрів Elica рекомендує низькотемпературний режим. Універсальної температури для всіх моделей немає, тому обирати найгарячішу програму навмання не варто.

Не чекайте, поки сітка вкриється товстим шаром жиру: він погіршує проходження повітря та підвищує ризик займання. Деформований або пошкоджений фільтр потрібно замінити.

Чи можна мити вугільні фільтри

Вугільні фільтри використовують у режимі рециркуляції, коли витяжка повертає очищене повітря до кухні. Вони затримують запахи, але спосіб догляду залежить від конкретного типу.

Electrolux пояснює різницю:

Одноразові вугільні фільтри. Їх не очищають, а замінюють. Наприклад, для OdourClean виробник указує інтервал 4-6 місяців залежно від використання.

Їх не очищають, а замінюють. Наприклад, для OdourClean виробник указує інтервал 4-6 місяців залежно від використання. Відновлювані фільтри. Для окремих моделей передбачене миття з подальшим сушінням або відновлення в духовці. Спосіб, температуру й періодичність перевіряйте в інструкції саме до цього фільтра.

Відновлювані фільтри теж потребують заміни: для OdourClean Plus виробник указує загальний строк служби 2-3 роки, а для OdourClean Pro - до 5 років за належного догляду.

Не замочуйте й не прогрівайте вугільний фільтр, доки не з'ясуєте його тип.