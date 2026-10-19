"Пакунок малюка" 2026: що входить у бокс та як оформити допомогу грошима

Що входить до "Пакунка малюка" у 2026 році

"Пакунок малюка", або бебі-бокс, - це одноразова державна допомога для родин із новонародженими дітьми. У ньому зібрані речі, необхідні для догляду за немовлям у перші місяці життя.

За інформацією Державної служби України у справах дітей , комплект містить понад 80 предметів.

До бебі-боксу входять:

одноразові підгузки для новонароджених;

дитячі вологі серветки;

ситцеві, фланелеві та муслінові пелюшки;

багаторазова вологостійка пелюшка;

боді з короткими та довгими рукавами;

шапочки, повзунки та шкарпетки;

дитяча ковдра та плед;

рушник для купання;

матрац;

електронний термометр;

термометр для води;

дитячі манікюрні ножиці;

засоби для догляду за шкірою;

прокладки для лактації;

дитячі іграшки.

Речі упаковані у спеціальну картонну коробку-колиску. Її можна використовувати як тимчасове спальне місце для немовляти лише за умови дотримання рекомендацій щодо безпечного сну.

Наповнення бебі-боксу періодично переглядають, тому фактична комплектація може відрізнятися.

Хто може отримати "Пакунок малюка"

Допомога призначена родинам, у яких народилася дитина.

Право на її отримання мають батьки новонародженого. Якщо батьків немає, за передбачених законодавством умов отримувачами можуть бути опікуни, усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі.

Допомога доступна громадянам України, а також визначеним категоріям іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах разом із дитиною.

Родина може самостійно обрати один із двох варіантів: отримати готовий набір речей або оформити грошову компенсацію.

Важливо: отримати і бебі-бокс, і гроші замість нього на одну дитину не можна.

Де отримати бебі-бокс

Зазвичай "Пакунок малюка" видають у пологовому будинку після народження дитини. Якщо на момент виписки пакунка немає, батьки можуть звернутися до органу соціального захисту населення або ЦНАПу.

Для стандартного звернення за допомогою передбачено строк 30 днів після народження дитини. Окремі правила та строки можуть застосовуватися, якщо дитина народилася за кордоном або поза медичним закладом.

Скільки грошей виплачують замість "Пакунка малюка"

У 2026 році грошова компенсація становить 8 451 гривню.

Як пояснює Пенсійний фонд України , розмір виплати дорівнює трьом прожитковим мінімумам для дітей віком до шести років, установленим на дату народження дитини.

У 2026 році відповідний прожитковий мінімум становить 2 817 гривень.

Отже, компенсацію розраховують так:

2 817 × 3 = 8 451 гривня.

Подати заяву на отримання компенсації потрібно не пізніше ніж через 12 місяців із дня народження дитини. Строк звернення за грошима відрізняється від стандартного строку отримання бебі-боксу.

Як оформити грошову компенсацію через Дію або Пенсійний фонд

Із липня 2025 року призначенням грошової компенсації займається Пенсійний фонд України.

У роз'ясненні від 7 серпня 2026 року Пенсійний фонд повідомив, що батьки можуть оформити виплату як онлайн, так і шляхом подання паперової заяви.

Подати документи можна:

через портал Дія у складі комплексної послуги "єМалятко";

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

особисто у сервісному центрі ПФУ;

через адміністратора ЦНАПу;

через уповноважену посадову особу громади або військової адміністрації, якщо ЦНАП відсутній;

поштовим відправленням.

Для онлайн-оформлення через Дію потрібно скористатися послугою "єМалятко" та під час подання заяви про державну реєстрацію народження дитини зазначити необхідні відомості для призначення компенсації.

Якщо батьки вже отримали свідоцтво про народження дитини, вони можуть звернутися безпосередньо до Пенсійного фонду.

Для подання заяви через вебпортал ПФУ потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису, знайти відповідний вид державної допомоги, заповнити електронну форму та надіслати її.

Статус звернення можна перевірити в особистому кабінеті.

Пенсійний фонд також опублікував відеоінструкцію з оформлення компенсації онлайн.

Які документи потрібні для оформлення

Для призначення компенсації заявнику можуть знадобитися:

заява встановленої форми;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

відомості зі свідоцтва про народження дитини;

реквізити спеціального банківського рахунку;

рішення про встановлення опіки, якщо звертається опікун;

документи, що підтверджують законні підстави перебування в Україні, якщо заявник є іноземцем або особою без громадянства.

Якщо необхідні відомості вже містяться в державних електронних реєстрах, повторно подавати відповідні документи не потрібно.

Заяву можна подати незалежно від зареєстрованого або задекларованого місця проживання.

На яку картку надходять гроші

Компенсацію перераховують на спеціальний банківський рахунок із цільовим режимом використання.

За інформацією Міністерства соціальної політики , кошти можуть надходити на спеціальний рахунок в Ощадбанку або на рахунок "Турбота про дитину", до якого випущена "Дія.Картка".

У серпні 2026 року в Дії повідомили про можливість відкривати такий рахунок у банках-партнерах:

ПриватБанк;

monobank;

А-Банк;

Sense Bank;

Банк Кредит Дніпро.

Для відкриття рахунку потрібно зайти до застосунку банку-партнера, оформити "Дія.Картку", якщо її ще немає, та відкрити спеціальний рахунок "Турбота про дитину".

Кошти компенсації не можна просто зняти готівкою або переказати на будь-яку іншу картку.

На що можна витратити виплату

У травні 2026 року Кабінет Міністрів розширив перелік категорій товарів і послуг, на які можна спрямовувати компенсацію.

Як повідомив Пенсійний фонд , зміни передбачені постановою Кабміну від 15 травня 2026 року № 617.

До переліку дозволених категорій належать:

дитячий і сімейний одяг;

взуття;

дитячі товари та іграшки;

книги та канцелярські товари;

електронне обладнання;

медичні послуги;

окремі послуги догляду;

дитячі розважальні заклади.

Однак це не означає, що компенсацією можна оплатити будь-який товар у будь-якому магазині.

Можливість розрахунку залежить від категорії діяльності продавця та обмежень, установлених для спеціального рахунку.

Важливий нюанс: для спеціальних рахунків, відкритих до 16 травня 2026 року, передбачено окремий режим використання коштів. На них можуть поширюватися попередні обмеження щодо придбання дитячих товарів у визначених торговельних закладах. Тому перед покупкою варто перевірити умови саме свого рахунку в банку.

Якщо придбаний товар повертають, кошти мають надійти на той самий спеціальний рахунок. Отримати повернення готівкою або переказати гроші на іншу картку не можна.

Коли компенсацію можуть не призначити

За роз'ясненням Пенсійного фонду , виплату не призначають, якщо:

родина вже отримала "Пакунок малюка";

заявник відмовився від новонародженої дитини;

новонароджена дитина померла до дати звернення за компенсацією;

наявні інші визначені законодавством обставини, які виключають право на допомогу.

Також важливо дотриматися строку подання заяви - 12 місяців із дня народження дитини.

Що вигідніше - бебі-бокс чи гроші

Вибір залежить від того, які речі родина вже має.

Готовий бебі-бокс може бути зручним, якщо батьки ще не придбали підгузки, одяг, пелюшки, рушники та інші предмети першої необхідності.

Грошова компенсація дозволяє самостійно обрати потрібні покупки. Наприклад, якщо частину речей уже подарували родичі, кошти можна спрямувати на інші дозволені товари або послуги. Проте варто пам'ятати, що компенсація є цільовою виплатою, а не грошима для вільного використання.

Чи можна отримати інші виплати разом із "Пакунком малюка"

"Пакунок малюка" є окремим видом державної підтримки та не замінює допомогу при народженні дитини.

Із 1 січня 2026 року розмір одноразової допомоги при народженні дитини становить 50 тисяч гривень. Про це повідомляє Дія .

Отже, родина, яка відповідає встановленим умовам, може оформити допомогу при народженні дитини та окремо отримати бебі-бокс або його грошову компенсацію.

При цьому для дітей, народжених до 1 січня 2026 року, діють попередні правила призначення допомоги при народженні.

Тому під час оформлення виплат важливо враховувати дату народження дитини, строки звернення та вимоги до спеціального банківського рахунку.