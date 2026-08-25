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Корисне 25 серпня 2026, 12:34

Посадили один раз - і збираєте роками: 6 овочів для "лінивого" городу

Ці багаторічні культури зростатимуть самі по собі
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Які рослини будуть радувати вас роками (фото: magnific)
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Більшість популярних овочів потребують щорічної посадки, вирощування розсади та ретельного догляду. Проте існує категорія рослин, яка здатна значно полегшити життя городникам. Мова йде багаторічні овочі.

Які рослини варто посадити зараз, щоб мати безперервний урожай щосезону, розповідає Styler з посиланням на сайт Martha Stewart.

6 багаторічників, які варто посадити

Спаржа (Аспарагус)

Ця культура вимагає терпіння: після посадки доведеться почекати 2–3 роки до першого повноцінного врожаю. Проте спаржа ідеально підходить для регіонів із холодною зимою, адже потребує періоду спокою.

Забезпечте їй багато сонця та регулярний полив у перші два роки, і вона віддячуватиме вам стабільним урожаєм десятиліттями.

Артишок

Їстівна частина цієї розкішної рослини - незрілий пуп'янок квітки, що за смаком нагадує волоський горіх. Артишок обожнює сонце (мінімум 6 годин на день) та стабільно вологий ґрунт.

Щоб він успішно перезимував і не вимерз, восени кущі потрібно рясно вкрити товстим шаром мульчі.

Хрін

Якщо ви часто купуєте цей корінь у магазині, час виділити йому постійне місце на грядці. Рослина має гарне велике листя і квітне білими запашними квітами.

Головне правило догляду: не допускайте пересихання ґрунту влітку, інакше коріння стане дерев'янистим і занадто гірким. Водночас уникайте застою води, щоб уникнути гниття.

Ревінь

Неймовірно витривала рослина з великим листям і червонуватими стеблами, які ідеально підходять для пирогів, компотів та джемів. Ревінь майже не страждає від шкідників чи хвороб, що робить його ідеальним вибором для тих, хто шукає підхід "посадив і забув".

Дика цибуля (черемша)

Багаторічна цибулинна рослина з яскраво вираженим часниково-цибулевим ароматом. Вона потребує вологого ґрунту напровесні під час активного росту. Але як тільки листя відмирає на початку літа, полив слід припинити, щоб цибулини залишалися сухими у стані спокою.

Єгипетська багатоярусна цибуля

Замість звичних квітів ця унікальна цибуля формує на верхівках пагонів грона дрібних повітряних цибулинок. Під їхньою вагою стебло хилиться до землі, цибулинки вкорінюються, і рослина ніби "крокує" по грядці.

Ви можете використовувати як зелене перо, так і підземні чи верхівкові цибулинки, залишаючи частину для подальшого розмноження.

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