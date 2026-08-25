Посадили один раз - і збираєте роками: 6 овочів для "лінивого" городу

6 багаторічників, які варто посадити

Спаржа (Аспарагус)

Ця культура вимагає терпіння: після посадки доведеться почекати 2–3 роки до першого повноцінного врожаю. Проте спаржа ідеально підходить для регіонів із холодною зимою, адже потребує періоду спокою.

Забезпечте їй багато сонця та регулярний полив у перші два роки, і вона віддячуватиме вам стабільним урожаєм десятиліттями.

Артишок

Їстівна частина цієї розкішної рослини - незрілий пуп'янок квітки, що за смаком нагадує волоський горіх. Артишок обожнює сонце (мінімум 6 годин на день) та стабільно вологий ґрунт.

Щоб він успішно перезимував і не вимерз, восени кущі потрібно рясно вкрити товстим шаром мульчі.

Хрін

Якщо ви часто купуєте цей корінь у магазині, час виділити йому постійне місце на грядці. Рослина має гарне велике листя і квітне білими запашними квітами.

Головне правило догляду: не допускайте пересихання ґрунту влітку, інакше коріння стане дерев'янистим і занадто гірким. Водночас уникайте застою води, щоб уникнути гниття.

Ревінь

Неймовірно витривала рослина з великим листям і червонуватими стеблами, які ідеально підходять для пирогів, компотів та джемів. Ревінь майже не страждає від шкідників чи хвороб, що робить його ідеальним вибором для тих, хто шукає підхід "посадив і забув".

Дика цибуля (черемша)

Багаторічна цибулинна рослина з яскраво вираженим часниково-цибулевим ароматом. Вона потребує вологого ґрунту напровесні під час активного росту. Але як тільки листя відмирає на початку літа, полив слід припинити, щоб цибулини залишалися сухими у стані спокою.

Єгипетська багатоярусна цибуля

Замість звичних квітів ця унікальна цибуля формує на верхівках пагонів грона дрібних повітряних цибулинок. Під їхньою вагою стебло хилиться до землі, цибулинки вкорінюються, і рослина ніби "крокує" по грядці.

Ви можете використовувати як зелене перо, так і підземні чи верхівкові цибулинки, залишаючи частину для подальшого розмноження.