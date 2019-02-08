Держит небо над нами: умер ветеран АТО с позывным Ронин (фото)

Похороны состоятся 10 февраля в селе Доброалександровка Одесской области

В пятницу, 8 февраля, в Одессе от сердечного приступа умер ветеран российско-украинской войны на Донбассе Денис Райлян с позывным "Ронин". Об этом сообщил комбат Добровольческого Батальона ОУН Иван Петрович на своей странице в соцсети Facebook.

Воин, уроженец Одессы, вошел в подразделение добробата с ноября 2015 года. Воевал против оккупантов в районе Пески в Донецкой области и Крымского в Луганской области. Исполнял обязанности роевого.

Похороны состоятся в воскресенье, 10 февраля, в селе Доброалександровка Одесской области в 11 часов утра.

Фото: Денис Райлян (facebook.com)

Комбат отзывается о ветеране как о хорошем товарище и ответственном, смелом человеке.

В последнее время Райлян был в самообороне Одессы. Скончался после дежурства во сне.

"Он немного не дожил до 40 лет... Уже много людей, выживших на войне, ушли от нас в "мирной" жизни... Покойся с миром, друг... Сочувствие близким и родным", - говорится в публикации.

Также приводится номер карточки брата Дениса для желающих помочь семье - 4149439390009490 Степанов Вадим Николаевич.

Скрин с Facebook-станицы Ивана Петровича

В комментариях к сообщению пользователи сети выражают соболезнования родным ветерана и скорбят по умершему:

"Господи, упокой душу Дениса и даруй йому Царство Небесное";

"Косит нас даже дома. Покойся с Богом, брат";

"Вечная память защитникам Украины и глубокие соболезнования родным и друзьям";

"Вечная память герою в веках. Помним тех, кто держит небо над нами";

"R.i.P. побратим, буду помнить время, которое провели в окопе. Соболезнования родным";

Скрин комментариев с Facebook-станицы Ивана Петровича

Как сообщалось ранее, 4 февраля скончался ветеран российско-украинской войны Иван Ящишин - боец 40-го батальона "Кривбасс", который входит в состав 17 бригады ВСУ. Воин прошел Иловайский котел и битву за Дебальцево, был в плену.

Также мы писали, что том, что 4 февраля в зоне проведения ООС на Донбассе погиб доброволец Николай Рудник из Камянко-Буського района Львовской области. Украинский боец погиб во время обстрела.

Напомним, ранее в феврале на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий ВСУ Юрий Локатыр (Возняк). Боец защищал страну от оккупантов с 2015 года, затем вернулся домой, и в декабре 2018-го снова отправился на фронт.

Сегодня, 8 февраля, боевики обстреляли позиции украинских военных восемь раз. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

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Видео: РБК-Украина