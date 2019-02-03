Боже, не отнимай цвет нации: украинцы скорбят о погибшем воине (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Боец ВСУ вернулся в зону проведения ООС в декабре 2018 года

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий ВСУ Юрий Локатыр (Возняк). Как сообщили в Facebook-сообществе "Сварычив", боец защищал страну от оккупантов с 2015 года, затем вернулся домой, и в декабре 2018-го снова отправился на фронт.

Родом воин из Ивано-Франковской области из села Сваричив Рожнятовского района. Ему был 41 год.

Фото: Юрий Локатыр (facebook.com)

Тело героя везут в родительский дом.

Скрин с Facebook-страницы "Сварычив"

Юрий служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Фото: Юрий Локатыр с побратимами (с Facebook-страницы "Сварычив")

Бойца не стало 1 февраля. Он погиб в зоне боевых действий.

Фото: Юрий Локатыр с побратимами (с Facebook-страницы Олега Максименко)

Отметим, что в сводке штаба ООС ранее говорилось, что на Донбассе 1 февраля 2019 года ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Пользователи сети скорбят о погибшем воине и высказывают соболезнования родным и близким Юрия:

"Земля тебе пухом солдат! Царство Небесное";

"Сердце сжимается от тоски. Земля тебе пухом, низкий поклон родным";

"Вечная память Герою Украины. Царство Божие его душе";

"Сколько еще предстоит смертей? Боже помилуй Украину, не отнимай цвет нации. Вечная память нашему защитнику и слава. Соболезнования родным и близким"...

Скрин комментариев: facebook.com/patriotu

"Украина своих героев забудет!"

"Вечная память и благодарность";

"Светлая вечная память герою, воину, защитнику Украины. Искренние соболезнования семье и близким героя!"

Как сообщалось ранее, за первый месяц 2019 года Украина потеряла 15 доблестных воинов- защитников страны.

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Видео: РБК-Украина