Еще одна террористка с "пачкой данных" сдалась СБУ: все подробности

Террористка "ДНР" передала украинским спецслужбам важные сведения

Еще одна террористка на Донбассе сдалась украинским спецслужбам и воспользовалась программой "Тебя ждут дома". Речь идет об "офицере" боевиков Маргарите Пономаренко (Торосян), которая заработала себе амнистию, передав СБУ флешку с личными данными всего состава "1-й танковой роты территориальной обороны ДНР", а перед выездом из ОРДО отправила данные еще на 16 Гб, сообщает известный блогер под ником "Фашик Донецкий".

Отметим, что 28-летняя Маргарита Варужановна все еще находится в базе "Миротворец". Согласно указанной информации, она родилась в Донецке 11 мая 1990 года. Имеет воинское звание сержант.

Как пишет блогер, женщина она не простая, состояла в отношениях с командиром 1-й танковой роты "теробороны 11 омсб", гражданином РФ с позывным Картина (ранее сидел в тюрьме).

"Как вы поняли, Маргарита решила не ломать себе жизнь и списалась с СБУ", - сообщил он и добавил, что после передачи украинским спецслужбам важных сведений у перебежчицы теперь "все будет хорошо, ибо данные оказались ну очень интересными".

Фото: Маргарита Торосян (myrotvorets.center)

На флешку записаны данные танкистов, количество танков, пути их выдвижения на боевые позиции, схема подвоза боекомплекта на базу танкистов и на боевые позиции, количество снарядов и складов, все позывные и телефоны танкистов, места их отдыха, распорядок дня и прочее.

Вскоре информация о личном составе танкистов "ДНР" будет опубликована в интернете.

"Спасибо, Маргарита. Твои бывшие сослуживцы будут в истерике очень скоро", - добавил блогер.

Сама Маргарита говорит, что сдала всех своих подельников из-за разочарования в идеях "Новороссии" и осознания, что ее просто кинули.

Скрин: fashikdonetsk.com

Как сообщалось, недавно в сеть слили личные данные боевиков из террористической группировки "ДНР", которые предали Украину и примкнули к бандформированию на Донбассе. Всего в списках 73 "спецназовца" боевиков.

Напомним, недавно на подконтрольную территорию Украины перешла наемница российских НВФ на Донбассе Светлана Дрюк, "начальник штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НМ ДНР" с позывным "Ветерок". Она передала важные материалы о руководящей роли офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе.

Добавим, что в конце января сотрудница исправительной колонии "ДНР" добровольно сдалась полицейским.

Также мы писали о том, что ранее СБУ разоблачила планы спецслужб РФ, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине на религиозной почве.