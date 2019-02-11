Никто не спрячется: в сеть слили данные "спецназа" боевиков (список)

Фото: террорист "ДНР"
Блогер выложил в свободный доступ личные данные предателей Украины
В сеть слили личные данные боевиков из террористической группировки "ДНР", которые предали Украину и примкнули к бандформированию на Донбассе. Информацию о коллаборационистах опубликовал известный блогер под ником "Фашик Донецкий".
Всего в списках 73 "спецназовца" боевиков.
"Продолжаем унижать "МГБ ДНР", ФСБ РФ и ГРУ РФ", - написал он и отметил, что данные можно легко купить за 500 рублей (около 200 гривен) или же обменять на бутылку спиртного.
"2-я группа 1-ой роты "спецназа ДНР":
- Командир группы — Сальников Андрей Николаевич, позывной Малыш, дата рождения 11.07.1973
- Замкомандира группы, старший разведчик — Козинов Роман Альбертович, позывной Румын, дата рождения 26.08.1974
- Разведчик — Пожидаев Сергей Анатольевич, позывной Ретро, дата рождения 21.03.1972
- Разведчик-пулеметчик — Ноздрин Владимир Игоревич, позывной Близнец, дата рождения 22.04.1984
- Старший разведчик — Оруджев Рустам Борисович, позывной Шаман, дата рождения 03.08.1983
- Разведчик — Дзюбинский Сергей Иванович, позывной Моряк, дата рождения 24.04.1987
- Старший разведчик — Рапута Василий Дмитриевич, позывной Терминатор, дата рождения 16.06.1965
- Разведчик — Плетенев Сергей Александрович, позывной Алый, дата рождения 16.01.1976
- Разведчик-снайпер — Вихлюк Виктор Викторович 10.07.2015, позывной Беркут, дата рождения 16.12.1967
- Старший разведчик — Евтропьев Дмитрий Борисович, позывной Европа, дата рождения 14.01.1970
- Разведчик-снайпер — Пилипак Ян Юрьевич, позывной Гула, дата рождения 26.09.1984
- Разведчик — Дроздов Александр Иванович, позывной ГБР, дата рождения 22.06.1983
- Старший разведчик — Грицов Юрий Сергеевич, позывной Гера, дата рождения 1.01.1974
- Разведчик — Точилов Сергей Алексеевич, позывной Волчек, дата рождения 5.06.1973
- Разведчик-гранатометчик — Дзюба Дмитрий Александрович, позывной Динамит, дата рождения 24.05.1972
- Разведчик-пулеметчик — Куценко Владислав Александрович, позывной Гоша, дата рождения 24.05.1972
- Разведчик-гранатометчик — Якушин Федор Александрович, позывной Ведьма, дата рождения 26.01.1985
- Разведчик-снайпер — Шевченко Артур Владимирович, позывной Ганс, дата рождения 23.02.1993
Иллюстративное фото: боевики на Донбассе
3-я группа 1-й роты "спецназа ДНР":
- Командир группы — Звягин Вячеслав Геннадиевич, позывной Ниндзя, дата рождения 5.05.1985
- Замкомандира группы, старший разведчик — Райков Сергей Валерьевич, позывной Болгар, дата рождения 26.10.1988
- Разведчик — Демидов Павел Михайлович, позывной Дема, дата рождения 3.05.1983
- Разведчик-пулеметчик — Пащенко Эдуард Владимирович, позывной Кузя, дата рождения 04.09.1979
- Старший разведчик — Андриюк Игорь Леонидович, позывной Лето, дата рождения 21.04.1988
- Разведчик — Смирнов Артем Ильич, позывной Колумбиец, дата рождения 17.07.1997
- Разведчик-пулеметчик — Кабанцов Вячеслав Сергеевич, позывной Микс, дата рождения 11.05.1994
- Старший разведчик — Ерошенко Сергей Анатольевич, позывной Физрук, дата рождения 15.08.1972
- Разведчик — Украинцев Олег Анатольевич, позывной Штурман, дата рождения 20.08.1976
- Старший разведчик — Надтока Андрей Владимирович, позывной Медведь, дата рождения 31.03.1976
- Разведчик — Бондарев Сергей Владимирович, позывной Кундуз, дата рождения 29.07.1982
- Разведчик — Фролкин Николай Сергеевич, позывной Фрол, дата рождения 15.12.1981
- Разведчик-гранатометчик — Вазерцев Вадим Евгеньевич, позывной Али, дата рождения 10.01.1996
- Разведчик-пулеметчик — Смоляр Леонтий Александрович, позывной Лысый, дата рождения 30.07.1984
- Разведчик-гранатометчик — Бабич Александр Витальевич, позывной Зона, дата рождения 09.07.1975
- Разведчик-снайпер — Демидов Николай Михайлович, позывной Демид, дата рождения 25.07.1977
4-я группа первой роты "спецназа ДНР":
- Командир группы — Дегтярев Александр Сергеевич, позывной Темный, дата рождения 24.05.1992
- Замкомандира группы, старший разведчик — Макогон Юрий Иванович, позывной Сава, дата рождения 07.03.1970
- Разведчик-пулеметчик — Шанин Евгений Александрович, позывной Пророк, дата рождения 01.09.1992
- Старший разведчик — Носов Сергей Альбертович, позывной Лига, дата рождения 15.09.1963
- Разведчик — Акулов Сергей Александрович, позывной Куба, дата рождения 07.01.1988
- Старший разведчик — Агапонов Александр Васильевич, позывной Шахтер, дата рождения 20.02.1977
- Разведчик-пулеметчик — Колотовкин Павел Олегович, позывной Стафф, дата рождения 27.07.1993
- Разведчик — Лактионов Сергей Александрович, позывной Шкет, дата рождения 26.06.1994
- Разведчик — Третьяк Михаил Олегович, позывной Рок, дата рождения 5.05.1994
- Старший разведчик — Громов Вадим Эдуардович, позывной Гром, дата рождения 22.07.1982
- Разведчик — Евсеев Валерий Александрович, позывной Марик, 01.06.1990
- Разведчик-гранатометчик — Денисенко Вадим Николаевич, позывной Кольщик, дата рождения 17.10.1996
- Разведчик-гранатометчик — Боревин Денис Сергеевич, позывной Питон, дата рождения 18.06.1988
Скрин: fashikdonetsk.com
2-отряд специального назначения "ДНР":
- Начштаба — Бакунов Владислав Юрьевич, капитан. Позывной Херсон. В "ополчении" с 13.09.2014, дата рождения 9.05.1987
- Замкомандира отряда по тылу — Шкаренко Сергей Владимирович, позывной Раскат. Дата рождения 6.06.1977
- Делопроизводитель — Ряднова Татьяна Михайловна, позывной Михаловна, дата рождения 6.10.1968
Оперативно-разведывательный отдел боевиков:
- Замкомандира группы — старший разведчик — Плитохин Дмитрий Геннадиевич, позывной Лема, дата рождения 24.02.1984
Фото: Терористи "ДНР" (hvylya.net)
Группа связи "ДНРовцев":
- Рядовой — Глыбин Андрей Павлович, позывной Инженер, дата рождения 16.02.1990
Служба тыла отряда боевиков:
- Начальник медслужбы — Янев Евгений Иванович, позывной Женя, дата рождения 30.08.1976
- Сан-инструктор — Лактионова Ирина Викторовна, позывной Малая, дата рождения 4.03.1971
1-я рота "спецназа ДНР":
- Командир роты — Коваль Олег Васильевич, позывной Кастет, дата рождения 30.09.1975
1-я группа 1-й роты "спецназа ДНР":
- Командир группы — Бритковский Игорь Геннадиевич, позывной Атлет, дата рождения 25.07.1986
- Замкомандира группы — Агапитов Геннадий Николаевич, позывной Кайман, дата рождения 29.03.1970
- Старший разведчик — Гильфанов Руслан Олегович, позывной Хамзат, дата рождения 30.05. 1986
- Разведчик-пулеметчик — Куликов Дмитрий Андреевич, позывной Американец, дата рождения 29.06.1983
- Старший разведчик — Канайкин Виталий Петрович, позывной Шулер, дата рождения 10.11.1982
- Разведчик — Варчук Владимир Леонидович, позывной Варан, дата рождения 8.07.1969
- Старший разведчик — Востриков Алексей Владимирович, позывной Ворон, дата рождения 30.10.1973
- Разведчик — Литовченко Виктор Леонидович, позывной Топор, дата рождения 19.06. 1972
- Разведчик-снайпер — Корабельников Дмитрий Владимирович, позывной Корабел, дата рождения 11.08.1976
- Разведчик — Семененко Андрей Александрович, позывной Механик, дата рождения 29.09.1988
- Разведчик-гранатометчик — Колесник Станислав Евгеньевич, позывной Лука, дата рождения 01.02.1976
- Разведчик-пулеметчик — Митронин Дмитрий Александрович, позывной Митрон, дата рождения 04.01.1991
- Разведчик-гранатометчик — Домащенко Максим Георгиевич, позывной Барсик, дата рождения 26.06.1986
- Разведчик-снайпер — Шестаков Михаил Юрьевич, позывной Пиначет, дата рождения 22.03.1967
"Мораль: продолжение следует. Бойтесь... Мы все про вас знаем. Удаление страниц в соцсетях не поможет. Забыл. Списки разведчиков я поменял на бутылку водки", - отметил блогер.
Фото: боевики на Донбассе
Как сообщалось, ранее блогер Фашик Донецкий рассказал, как живут люди в современном оккупированном Донецке. Он отметил, что город стал абсолютно пустым и по своему течению напоминает фильм "День сурка".
Также мы писали о том, что блогер Михаил Светлов из временно оккупированной Горловки в Донецкой области недавно рассказал и показал видео о мрачных буднях города и его жителей.
Добавим, что ранее известный журналист и блогер Денис Казанский рассказал, что в Донецке катастрофически разрушаются цеха и весь регион приходит в страшный упадок.