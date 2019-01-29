Донецк идет ко дну: фото разрушений в оккупированном регионе

Коллаж РБК-Украина

Он сообщил о гибели двух местных жителей из-за разрушений

Известный журналист и блогер Денис Казанский рассказал, что в Донецке катастрофически разрушаются цеха и весь регион приходит в страшный упадок. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он сообщил, что с начала 2019 года уже произошло два смертельных случая в результате обвала крыши из-за снега. Первый случай произошел на Дебальцевском заводе, а второй – на Горловском машзаводе.

"Продолжаю наблюдать за тем, как идет ко дну мой родной и некогда успешный город, где уровень жизни был одним из самых высоких в Украине, а вместе с ним и весь регион. С начала января постоянно приходят новости о том, как в ОРДЛО под тяжестью снега проваливаются крыши и рушатся заводские цеха. Только за последнее время – два смертельных случая. Сначала провалившейся крышей убило работницу цеха Дебальцевского завода металлургического машиностроения. А вчера развалился цех Горловского машзавода, в котором тоже погиб рабочий", - написал Казанский.

Он отметил, что в последние годы совершенно перестали убирать снег и ухаживать за зданиями, что приводит к разрушению инфраструктуры.

Также Казанский рассказал, что в Донецке катастрофическая ситуация с водителями городского транспорта. Для сравнения он привел Краматорск, в котором зарплаты выше в два, а то и в три раза.

"Пишут и о катастрофической ситуации в Донэлектроавтотрансе. Не хватает около 200 водителей трамваев и троллейбусов в Донецке. И понятно, почему не хватает. На сайте электротранса можно посмотреть уровень зарплат. Водителям платят сегодня 8-9 тыс. рублей. Это где-то 3,8 - 4,4 тысяч гривен. Действительно, катастрофа. Для сравнения, в Краматорске сегодня зарплата водителей троллейбусов от 7,5 до 11 тысяч грн. В Краматорске, который раньше был в области на третьих ролях, сегодня уровень зарплат в два раза выше, чем в Донецке! Кто мог представить себе такое раньше?" – пишет журналист.

В комментариях его поддержали пользователи и стали присылать фотографии других объектов, которые также пришли в упадок.

Скриншоты (facebook.com/den.kazansky)

Напомним, ранее мы писали о том, что в оккупированной Горловке на заводе обрушились стены.

А также рассказывали о том, что журналист рассказал о жизни в оккупированном Крыму.