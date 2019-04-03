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Минус 11: украинские воины достойно ответили оккупантам за погибших героев

STYLERВойна    03.04.2019 - 12:49
Минус 11: украинские воины достойно ответили оккупантам за погибших героев
На Донбассе военные ВСУ уничтожили трех оккупантов и ранили восемь (коллаж РБК-Украина)

На Донбассе апрель начался с ожесточенных боев

На Донбассе во вторник, 2 апреля, развернулись нешуточные бои за Украину. Так, оккупанты 15 раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В результате жестоких боев погибли пулеметчица и волонтер Яна Червоная и ее боевой побратим Сергей Милютин, еще двое украинских военных получили ранения.

Украинские войска открыли ответный огонь, уничтожив троих оккупантов и ранив еще восьмерых.

На Донбассе военные ВСУ уничтожили трех оккупантов и ранили восемь (facebook.com/pressjfo.news )

По информации пресс-центра ООС, противник осуществил восемь обстрелов в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (возле села Верхнеторецкое и Широкино, города Авдеевка, возле Гнутово и Водяного).

А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь семь раз (в районе населенного пункта Новозвановка, города Попасная и вблизи села Катериновка).

В ООС подчеркнули, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

Минус 11: украинские воины достойно ответили оккупантам за погибших героев

На Донбассе военные ВСУ уничтожили трех оккупантов и ранили восемь (ситуация на Востоке Украины, фото: mil.gov.ua)

Пользователи сети восхищаются героизмом наших воинов, которые дают достойный удар оккупантам.

  • "Ребята, держитесь... Вы для наших детей Ангелы в телах, которые держат на плечах мирное небо";
  • "Низкий вам поклон, наши защитники! Сочуствие семьям погибших Героев. Выздоровления раненым";
  • "Спасибо воинам на передовой! Держитесь! Победа за нами!"
  • "Вы наша гордость и надежда! Спасибо за защиту. Слава Героям. Смерть врагам!"

Напомним, мы публиковали фото и историю украинских героев, которые погибли на войне в зоне проведения ООС в марте. А также сообщали, что с 18 по 24 марта на Донбассе от вражеских атак погибло пятеро украинских бойцов.

Ранее мы писали о том, что Путин может вмешаться в политические события в Украине, и даже пойти на полномасштабную войну, если в Украине начнется третий Майдан.

 

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