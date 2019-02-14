Ностальгия: террористы воюют под флагом СССР (фотофакт)

Террористы на Донбассе воюют под флагом СССР (коллаж РБК-Украина)

Бойцы шутят, что он здесь ненадолго

Террористы на Донбассе, где недавно убили генерала Вооруженных сил РФ, вывесили на своей позиции флаг СССР. Об этом сообщил благотворительный фонд "Вернись живым".

Фото сделали бойцы одного из подразделений, который выполняет боевые задачи в зоне ООС. По словам военных, недавно именно в этом районе была уничтожена БМП противника.

"Вот и вражеский флаг здесь ненадолго", - шутят бойцы.

Террористы на Донбассе воюют под флагом СССР (фото: savelife.in.ua)

К слову, мы публиковали новые фото кладбища Донецкое море, где похоронен Захарченко и другие представители террористической "элиты".

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе два снайпера ВСУ от начала 2019 года ликвидировали 12 боевиков российско-оккупационных войск.

Также мы писали о том, что в сеть слили личные данные боевиков из террористической группировки "ДНР", которые предали Украину и примкнули к бандформированию на Донбассе.