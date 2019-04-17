Снайпер - профи! Видео ликвидации российского оккупанта поразило сеть

Снайпер ВСУ ликвидировал боевика-пулеметчика на Донбассе в зоне проведения ООС. Как сообщил украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц", это произошло на Донецком направлении. Также он опубликовал в сети соответствующее видео.

На ролике видно, после выстрела снайпера один из боевиков, вооруженный пулеметом, падает на землю без признаков жизни. Второй оккупант, пригнувшись, убегает прочь.

Снайпер ООС ликвидировал оккупанта (фото: скриншот)

Офицер отметил, что российско-оккупационные войска ежедневно игнорируют Минские договоренности и постоянно провоцируют подразделения ООС огнем из различных видов оружия и калибров, атаками ДРГ и огнем снайперов.

"На этот раз на Донецком направлении, адекватно ответив на провокации, снайпер ОС ужалил пулеметчика оккупантов и отправил его для дальнейшего прохождения службы в "200-ю бригаду", - говорится в сообщении.

Видео: YouTube / Анатолий Штирлиц

В комментариях к сообщению пользователи сети восхищаются мастерством снайпера и благодарят на защиту Украины от оккупантов-интервентов.

Не задалась прогулочка у сепарни﻿;

Теперь подземный пулеметчик;

Отличный выстрел! Профи! Долго пуля летела, расстояние больше километра похоже﻿;

Какое это расстояние? Видео считается близким, а по звуку выстрела - кажется далековато...

Молодцы!

Оркам железобетон!

Как сообщалось ранее, 15 апреля на Донбассе украинские военные отбили нападение вражеской ДРГ, а бойцы группы К-2 54 ОМБр ликвилировали ВОП оккупантов. Противник понес значительные потери в живой силе.

Также мы писали о том, что недавно на Донбассе военные из полка "Азов" ликвидировали вражескую БМП-1 на Светлодарской дуге в поселке Доломитное, которую оккупанты прятали возле жилых домов.

Напомним, что в зоне проведения операции ООС на Донбассе два снайпера ВС за 1,5 месяца ликвидировали 12 боевиков российско-оккупационных войск.