Прямо посреди поселка: в ОРДЛО стреляли в известную журналистку

Волонтер Елена Розвадовская попала под обстрел боевиков на Донбассе. Оккупанты почти попали в бензобак, но никто не пострадал. Известная правозащитница назвала этот день "вторым днем рождения", ведь снаряд разорвался рядом с машиной. Все детали инцидента она расписала в своем Facebook.

"Сегодня мой второй день рождения:) Снаряд разорвался рядом с моей машиной, потому что я помню только сильный бабах!!!! Слева, стекло, которое розлетается, невероятно пронзительный писк в ушах, а потом сразу - "газуй, газуй, газуй!!!!!!!" от пассажира сбоку.. Нас же Бог сохранил, один из осколков пробил дырочку просто возле бензобака, второй - возле мотора; посыпалось мое окно слева на меня при этом у меня ни одной царапины (и правда невероятно, ведь стекло было даже у меня в капюшоне, и в волосах, и просто повсюду, но ни царапинки на лице). Еще один застрял в лобовом стекле прямо напротив пассажирского сидения", - рассказывает волонтер.

Волонтер Елена Розвадовская попала под обстрел на Донбассе (фото: facebook.com/helena.rozvadovska)

Она добавила, что обстрел произошел непосредственно в центре поселка в Золотом-4 (Родина), куда она ездила к своей подопечной семье. Елена сообщила о ситуации правоохранителям, но вот с наблюдателями "не сложилось". Так, она приехала в Северодонецк в их офис, но ее "с порога отправили домой".

"В полицию заявила, а вот с ОБСЕ OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine не сложилось. Приехала в Северодонецк, в их офис, специально уведомить об обстреле гражданских и меня с порога отправили домой: приходите в понедельник, мол, сейчас никого в офисе. Ну да, суббота, 5 вечера, я понимаю, но ведь стреляют не только в рабочие часы... думала, им будет интересно:)", – добавила Розвадовская.

Волонтер Елена Розвадовская попала под обстрел на Донбассе (фото: facebook.com/helena.rozvadovska)

Напомним, что ранее боевики в Луганской области обстреляли членов избиркома.

Также мы писали, что на Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов.