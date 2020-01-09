Снайпер ВСУ на передовой обратился к "уставшим от войны": отвоевываем каждый сантиметр

Украинские военные на Донбассе на передовой не хотят отходить назад и бросать позиции, которые отвоевывали у оккупантов ценой жизни бойцов. По словам командира тактического снайперского подразделения одной из бригад ВСУ на фронте Сергея Варакина, воины не устают, совершенствуются, учатся, отвоевывают и вкапываются в каждый сантиметр родной земли.

На странице волонтеров фонда "Повернись живим" в Facebook опубликовано трогательное обращение военного к украинцам. Снайпер удивляется, что сейчас появилось много тех, кто "устал от войны", хотя сами не помогали ни армии, ни волонтерам, не тратили своих финансовых, моральных, духовных сбережений все эти 6 лет после начала российской военной интервенции в Украину.

"Так от чего вы устали?!", - спрашивает Варакин.

Командир подчеркнул, что людям, прошедшим Революцию Достоинства и войну, нужна только победа.

"Раньше мы мечтали, что будем идти вперед, отвоевывать свою территорию. А сейчас мечтаем о том, чтобы не отойти, не бросить те позиции, где 150 метров отвоевывали ценой одного погибшего и семи раненых. Да, наших людей не вернуть, но Россия должна платить, в том числе и в международных судах", - сказал он.

Варакин рассказал, что в его снайперском подразделении служат патриоты и идейные воины. Почти все - те, кого в 2014 году называли "партизанами".

"Ребята в мое подразделение отбирались по многим критериям, в том числе, честно отвечая на вопрос: "Будешь ли ты воевать, если вдруг перестанут платить зарплату?". Каждый из них сказал - да. Сейчас мы почти всю свою зарплату тратим на армию, потому что, чтобы хорошо воевать, нужно вкладывать большие деньги в свое развитие, снаряжение. А все, что нам нужно, очень дорого стоит. Но до сих пор есть люди, которые сами звонят, предлагают помощь. Благодаря таким мы и можем нормально воевать, имеем хорошие прицелы, дальномеры, метеостанции", - сказал командир.

Он отметил, что военным помогают также и местные жители.

"Единственное, за что я благодарен **йлу - я познакомился с настоящими людьми, отбросил мусор, который у меня был, и горжусь этим. Горжусь своими командирами. На войне ты знаешь, что тут друг, там - враг, а на гражданке все сложнее. Сначала я думал, что война у меня отняла все. А потом я переосмыслил и понял, что приобрел что-то новое", - признался Варакин.

Командир тактического снайперского подразделения Сергей Варакин (Фото: facebook.com/backandalive)

Пользователи сети горячо благодарят воинов за защиту Украины от оккупантов, желают победы и здоровья, а также скорбят о погибших на фронте бойцах.

Дорогие наши мальчики-воины! Мы гордимся вами. Вы настоящие украинцы, патриоты, имеете в себе дух воина, дух свободы и стали примером для всех нас. Этот Дух дает возможность женщинам рожать, потому что стоите на страже! Вы своей стойкостью зажигает нас! Показываете и учите вспомнить свои истоки, вспомнить - кто мы есть! Какова наша цель. С чем пришли и что можем сделать! Пусть вас Бог бережет.

Низкий поклон вам, наши дорогие защитники-воины, уважение вам и благодарность за наше спокойную жизнь здесь! От всей души поздравляем с праздниками, и скорее закончился бы это все абсурд. Возвращайтесь домой живыми, мы молимся за вас!

Поздравление из Одессы! Сергею и его команде искренняя благодарность и пожелание здоровья и Ангела-хранителя! Победа будет за Украиной!

От всего сердца благодарю! Майдан и мою жизнь изменил, согласна с каждым словом! И так мы не перестанем воевать и искренне поддерживать таких храбрых, мужественных людей, как вы!

Эх, побольше таких патриотов, Украина процветала бы. Спасибо за спокойствие в наших домах. Ангела вам хранителя! Возвращайтесь с победой!

Низко кланяюсь всем, кто защищал и защищает нас сегодня! Светлая память тем, кого сегодня нет среди нас из-за этой проклятой войны! Дай Бог, чтобы наша земля и наши люди скорее вернулись домой и зажили мирной жизнью, потому что начинает пугать то, что уже есть целое поколение, которое не может жить вне войны.

Военный ВСУ обратился к украинцам (Скрин комментариев facebook.com/backandalive)