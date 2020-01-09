Снайпер ВСУ на передовой обратился к "уставшим от войны": отвоевываем каждый сантиметр

Военный высказался о ситуации, которая сейчас складывается на фронте
Украинские военные на Донбассе на передовой не хотят отходить назад и бросать позиции, которые отвоевывали у оккупантов ценой жизни бойцов. По словам командира тактического снайперского подразделения одной из бригад ВСУ на фронте Сергея Варакина, воины не устают, совершенствуются, учатся, отвоевывают и вкапываются в каждый сантиметр родной земли.
На странице волонтеров фонда "Повернись живим" в Facebook опубликовано трогательное обращение военного к украинцам. Снайпер удивляется, что сейчас появилось много тех, кто "устал от войны", хотя сами не помогали ни армии, ни волонтерам, не тратили своих финансовых, моральных, духовных сбережений все эти 6 лет после начала российской военной интервенции в Украину.
"Так от чего вы устали?!", - спрашивает Варакин.
Командир подчеркнул, что людям, прошедшим Революцию Достоинства и войну, нужна только победа.
"Раньше мы мечтали, что будем идти вперед, отвоевывать свою территорию. А сейчас мечтаем о том, чтобы не отойти, не бросить те позиции, где 150 метров отвоевывали ценой одного погибшего и семи раненых. Да, наших людей не вернуть, но Россия должна платить, в том числе и в международных судах", - сказал он.
Варакин рассказал, что в его снайперском подразделении служат патриоты и идейные воины. Почти все - те, кого в 2014 году называли "партизанами".
"Ребята в мое подразделение отбирались по многим критериям, в том числе, честно отвечая на вопрос: "Будешь ли ты воевать, если вдруг перестанут платить зарплату?". Каждый из них сказал - да. Сейчас мы почти всю свою зарплату тратим на армию, потому что, чтобы хорошо воевать, нужно вкладывать большие деньги в свое развитие, снаряжение. А все, что нам нужно, очень дорого стоит. Но до сих пор есть люди, которые сами звонят, предлагают помощь. Благодаря таким мы и можем нормально воевать, имеем хорошие прицелы, дальномеры, метеостанции", - сказал командир.
Он отметил, что военным помогают также и местные жители.
"Единственное, за что я благодарен **йлу - я познакомился с настоящими людьми, отбросил мусор, который у меня был, и горжусь этим. Горжусь своими командирами. На войне ты знаешь, что тут друг, там - враг, а на гражданке все сложнее. Сначала я думал, что война у меня отняла все. А потом я переосмыслил и понял, что приобрел что-то новое", - признался Варакин.
Командир тактического снайперского подразделения Сергей Варакин (Фото: facebook.com/backandalive)
Пользователи сети горячо благодарят воинов за защиту Украины от оккупантов, желают победы и здоровья, а также скорбят о погибших на фронте бойцах.
Военный ВСУ обратился к украинцам (Скрин комментариев facebook.com/backandalive)